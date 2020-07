Max Verstappen conseguiu um pódio no GP da Estíria, após completar a corrida em terceiro lugar. O holandês foi segundo durante maior parte da prova, mas acabou sendo superado por Bottas nas voltas finais. Perguntado sobre o que achou da luta com o finlandês, o piloto da Red Bull foi sincero: "Foi um pouco divertido, porque a corrida estava chata".

Verstappen largou em segundo, chegou a perder o posto para Carlos Sainz Jr., mas recuperou a posição em seguida e dali não saiu até a rodada de pit stops, quando ficou atrás por aulgumas voltas. Passada a rodada de troca de pneus, seguiu firme atrás de Hamilton.

No entanto, ele acabou superado por Bottas, que tinha melhor ritmo de corrida. O holandês disse que fez tudo o que pode, mas admitiu que o carro da Mercedes ainda é melhor

"Eu tentei, mas estamos um pouco lentos", disse ele sobre sua batalha com Hamilton. "Fiz o que pude também quando Valtteri passou por mim. Tentei dificultar um pouco, porque de qualquer maneira ele iria me passar uma volta mais depois".

"Mas pelo menos foi um pouco divertido, porque a corrida estava chata. [Chegar] ao pódio foi bom, mas ainda temos muito trabalho a fazer".

Verstappen acha que a Red Bull precisa melhorar o carro e o motor, pois calcula que seriam necessários mais trabalhos para que a equipe reduzisse a diferença para a Mercedes.

"Eu estava me esforçando o máximo possível para ficar com eles, mas claramente ainda não somos bons o suficiente", disse ele sobre a diferença para a Mercedes. Voltar dos zero pontos na semana passada para o pódio agora é um bom começo, mas acho que como equipe queremos vencer e queremos lutar pelo campeonato. Se você quer lutar pelo campeonato, é claro que precisa vencer corridas ".

Assista o Pódio, nosso debate pós corrida e ouça nosso podcast: