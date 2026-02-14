Com as novas regras da Fórmula 1, a participação do componente elétrico da unidade de potência aumentou significativamente e a gestão de energia tornou-se um fator determinante no desempenho das máquinas.

Quando os carros consomem energia, podem perder velocidade máxima em aceleração total. Por isso, os pilotos precisam reduzir a aceleração antes dos pontos de frenagem, fazer o chamado “lift and coast” (desacelerar brevemente) para recuperar energia e reutilizá-la no início das retas. Em alguns casos, é possível recuperar energia reduzindo a marcha na reta.

Lewis Hamilton, britânico da Ferrari, afirmou que tiveram de fazer “lift and coast” ao longo de cerca de 600 metros na pista de 4.657 quilômetros em Barcelona. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, também confirmou esta situação na quinta-feira, em Bahrein.

“Se é muito ineficiente em termos de energia nas retas”, disse Verstappen. “Nesta pista ainda é administrável. Mas quando formos para algumas pistas, será um desastre total”.

Citando Melbourne e Monza como exemplos, o holandês disse: “Não é o México, porque lá o ar é rarefeito e a frenagem é forte. Mas a longa reta lá também é desafiadora. Spa será ruim. Existem algumas pistas assim”.

Referindo-se à reta de aproximadamente dois quilômetros da Strip, em Las Vegas, Verstappen disse ironicamente:

“Talvez em Las Vegas também, naquela longa reta, tenhamos que frear no meio da reta porque nossa energia acabará. No momento, estou rindo disso, mas realmente não faz sentido.”

Quando o Motorsport.com perguntou se ele havia discutido o assunto com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a administração da F1, Verstappen respondeu: “Talvez eles não tenham percebido exatamente o quanto isso será ruim. Mas veremos”.

“Como eu disse, essa pista (Bahrein) ainda é administrável. Quando formos para Melbourne, vocês verão realmente o quanto é preciso reduzir a velocidade nas retas”, reiterou ele.

Embora muitos pilotos tenham expressado preocupação com a dimensão da gestão de energia nos novos carros, poucos usaram uma linguagem tão dura quanto Max.

Ex-companheiro do holandês na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, agora na Cadillac, avaliou a situação como “não ideal”, enquanto Liam Lawson, neozelandês da Racing Bulls, teve dificuldade em responder à pergunta sobre o quanto é divertido pilotar o novo carro. O atual campeão mundial Lando Norris, da britânico da McLaren, descreveu isso como “um desafio bom e divertido”, mas negou ter feito lift and coast.

