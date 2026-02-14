Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Daytona
NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado

Di Grassi detona regras da F1 2026: "Extremamente mal elaboradas"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Di Grassi detona regras da F1 2026: "Extremamente mal elaboradas"

ANÁLISE F1: Por que largadas devem ser mais incertas em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Por que largadas devem ser mais incertas em 2026

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

"No momento, estou rindo disso, mas realmente não faz sentido", disparou o tetracampeão mundial; confira no Motorsport.com

Ömer Efe Kılıçarslan
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Com as novas regras da Fórmula 1, a participação do componente elétrico da unidade de potência aumentou significativamente e a gestão de energia tornou-se um fator determinante no desempenho das máquinas.

O editor recomenda:

Quando os carros consomem energia, podem perder velocidade máxima em aceleração total. Por isso, os pilotos precisam reduzir a aceleração antes dos pontos de frenagem, fazer o chamado “lift and coast” (desacelerar brevemente) para recuperar energia e reutilizá-la no início das retas. Em alguns casos, é possível recuperar energia reduzindo a marcha na reta.

Lewis Hamilton, britânico da Ferrari, afirmou que tiveram de fazer “lift and coast” ao longo de cerca de 600 metros na pista de 4.657 quilômetros em Barcelona. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, também confirmou esta situação na quinta-feira, em Bahrein.

“Se é muito ineficiente em termos de energia nas retas”, disse Verstappen. “Nesta pista ainda é administrável. Mas quando formos para algumas pistas, será um desastre total”.

Citando Melbourne e Monza como exemplos, o holandês disse: “Não é o México, porque lá o ar é rarefeito e a frenagem é forte. Mas a longa reta lá também é desafiadora. Spa será ruim. Existem algumas pistas assim”.

Referindo-se à reta de aproximadamente dois quilômetros da Strip, em Las Vegas, Verstappen disse ironicamente:

“Talvez em Las Vegas também, naquela longa reta, tenhamos que frear no meio da reta porque nossa energia acabará. No momento, estou rindo disso, mas realmente não faz sentido.”

Quando o Motorsport.com perguntou se ele havia discutido o assunto com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a administração da F1, Verstappen respondeu: “Talvez eles não tenham percebido exatamente o quanto isso será ruim. Mas veremos”.

“Como eu disse, essa pista (Bahrein) ainda é administrável. Quando formos para Melbourne, vocês verão realmente o quanto é preciso reduzir a velocidade nas retas”, reiterou ele.

Embora muitos pilotos tenham expressado preocupação com a dimensão da gestão de energia nos novos carros, poucos usaram uma linguagem tão dura quanto Max.

Ex-companheiro do holandês na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, agora na Cadillac, avaliou a situação como “não ideal”, enquanto Liam Lawson, neozelandês da Racing Bulls, teve dificuldade em responder à pergunta sobre o quanto é divertido pilotar o novo carro. O atual campeão mundial Lando Norris, da  britânico da McLaren, descreveu isso como “um desafio bom e divertido”, mas negou ter feito lift and coast.

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

Principais comentários

Mais de
Ömer Efe Kılıçarslan

F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Horner impõe condição decisiva para retornar à F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Horner impõe condição decisiva para retornar à F1

Doohan pode ganhar 'segunda chance' na F1; saiba como e quando

Fórmula 1
Fórmula 1
Doohan pode ganhar 'segunda chance' na F1; saiba como e quando

Últimas notícias

F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Verstappen: “Temos que frear no meio da reta, isso é muito absurdo”

Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Daytona
NASCAR Truck: Chandler Smith vence Daytona em final com quatro carros lado a lado

Di Grassi detona regras da F1 2026: "Extremamente mal elaboradas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Di Grassi detona regras da F1 2026: "Extremamente mal elaboradas"