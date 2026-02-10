Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

VÍDEO: Verstappen terá documentário sobre participação na GT3

Produção terá três episódios que envolveram a carreira do tetracampeão

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3

Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3

Foto de: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images

Max Verstappen acredita que já alcançou muito na Fórmula 1. Tendo conquistado quatro títulos em sequência, o piloto está procurando novos desafios em outras categorias.

Leia também:

Não é nenhuma novidade que o tetracampeão da F1 tem interesse em participar de uma corrida de GT3, inclusive, desde 2025, ele vem se preparando para a etapa de 24 Horas de Nurburgring. Neste ano, Verstappen deve correr em pelo menos duas corridas.

Além disso, o piloto é um grande fã de corridas online, tendo sua própria equipe oficial e profissional de endurance, a Verstappen.com. Agora, Max anunciou um documentário em três partes em parceria com a Viaplay.

A produção terá três episódios lançados às terças-feiras na Holanda, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega.

Ducati ASSUSTA? Bezzecchi x Álex x Pecco como 2ª força e evolução de MOREIRA: MOTOGP na Malásia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

