Max Verstappen fez uma aparição surpresa em um teste privado da Super GT nesta quarta-feira (25) no Japão, pilotando um Nissan Z GT500 antes do fim de semana de corrida da Fórmula 1 em Suzuka.

O tetracampeão mundial chamou a atenção dos fãs reunidos no Fuji Speedway quando saiu dos boxes em um Nissan com as cores da Red Bull durante o segundo dia do teste dos fabricantes. O Motorsport.com apurou que a participação fez parte de uma sessão promocional organizada pela Red Bull.

Verstappen completou várias voltas na pista molhada de Fuji ao longo do dia, enquanto se familiarizava com o Z GT500 e seu motor de quatro cilindros em linha de dois litros. Nenhum tempo de volta foi divulgado do teste, no qual apenas alguns carros GT500 estavam presentes.

Essa foi apenas sua segunda experiência em um carro moderno da Super GT, tendo ele testado anteriormente o Honda NSX-GT da geração anterior em 2022, durante o evento Thanks Day da Honda.

Um Honda NSX GT3 inscrito na categoria GT300 também foi avistado com as cores da Red Bull durante o teste de dois dias em Fuji.

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