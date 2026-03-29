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Fórmula 1 GP do Japão

Verstappen: “Todas as manhãs, eu me reanimo e tento me convencer novamente a continuar na F1"

Tetracampeão mundial já deixou claro que não é o maior fã do atual regulamento

Basile Davoine
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Eliminado logo no Q2 da classificação em Suzuka, Max Verstappen voltou a vestir o macacão na corrida, mas não conseguiu fazer milagres no GP do Japão de Fórmula 1.

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Ele acabou cumprindo o essencial nas primeiras voltas, recuperando posições na tabela e, em seguida, superando seu companheiro de equipe Isack Hadjar.

Depois disso, Pierre Gasly se tornou um alvo que ele nunca conseguiu alcançar, mesmo com a ajuda do safety car, e o holandês acabou ficando preso atrás do francês depois de ter ameaçado ultrapassá-lo por várias voltas. O resultado foi um sétimo lugar bem distante dos padrões a que o tetracampeão mundial está acostumado. 

“Acho que estávamos um pouquinho mais rápidos por volta, mas simplesmente não dá para ultrapassar”, explicou o piloto da Red Bull. “Bem, dá para ultrapassar, mas depois não temos mais bateria na reta seguinte. Então, tentei uma vez só para ver, ultrapassei na última chicane, mas depois, sim, você fica sem bateria na reta seguinte.”

“Acho que nossa distribuição [de energia] foi boa. Sinceramente, esse também não é nosso maior problema. Acho que, na verdade, no que diz respeito ao motor, podemos melhorar a correlação e alguns elementos, a calibração, etc. Mas em termos de potência pura, claramente não é nosso ponto fraco. Não estamos no nível da Mercedes, eles são superfortes, mas ainda temos muito trabalho a fazer no carro.”

"Todas as manhãs, eu me motivo novamente e tento me convencer mais uma vez. E eu tento. A Red Bull me faz continuar."

Verstappen n'a pas trouvé l'ouverture sur Gasly.

Verstappen não conseguiu encontrar uma brecha para ultrapassar Gasly.

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Na sequência de declarações que deixaram dúvidas sobre sua motivação, Max Verstappen foi novamente questionado sobre o assunto, admitindo ele mesmo que se tratava de uma" " "pergunta legítima", antes de confidenciar: "Todas as manhãs, eu me motivar de novo e tento me convencer novamente. E eu tento. A Red Bull me faz continuar".

Com as corridas de abril canceladas devido à guerra no Irã, o holandês vai buscar diversão em outros lugares e se preparar para sua próxima participação nas 24 Horas de Nürburgring. Haverá também trabalho a ser feito com a Red Bull em Milton Keynes para “entender o novo pacote”, já que as evoluções feitas em Suzuka decepcionaram. 

“Não tenho muita certeza se funcionou muito bem aqui”, confirma ele. “Tive muitos problemas de estabilidade. E depois, claro, é preciso trabalhar a partir disso, encontrar um pouco mais de estabilidade no equilíbrio. Ser simplesmente um pouco mais sólidos em todas as áreas.”

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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