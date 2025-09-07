Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

Verstappen triunfa, Bortoleto P8: Resultado final do GP da Itália de F1

Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio de Monza

Redação Motorsport.com
Publicado:

Max Verstappen perdeu a liderança depois de uma largada caótica, mas ultrapassou Lando Norris e se manteve seguro na ponta para garantir a vitória no GP da Itália de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, ficou em oitavo depois de Andrea Kimi Antonelli sofrer uma punição de cinco segundos por um incidente com Alex Albon.

Leia também:

Lando Norris ficou em segundo, após a McLaren pedir para Oscar Piastri trocar a posição com o britânico devido a uma parada ruim da equipe papaia. Com isso, o australiano ficou em terceiro lugar, completando o pódio de Monza.

Resultado final do GP da Itália de F1

   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 53

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 53

+19.207

19.207

 19.207   1 18   McLaren Mercedes
3 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+21.351

21.351

 2.144   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 53

+25.624

25.624

 4.273   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+32.881

32.881

 7.257   1 10   Mercedes Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+37.449

37.449

 4.568   1 8   Ferrari Ferrari
7 Thailand A. Albon Williams 23 53

+50.537

50.537

 13.088   1 6   Williams Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 53

+58.484

58.484

 7.947   1 4   Sauber Ferrari
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

+59.762

59.762

 1.278   1 2   Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar RB 6 53

+1'03.891

1'03.891

 4.129   1 1   RB Honda
11 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 53

+1'04.469

1'04.469

 0.578   1     Williams Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 53

+1'19.288

1'19.288

 14.819   1     Haas Ferrari
13 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 53

+1'20.701

1'20.701

 1.413   1     Red Bull Red Bull
14 New Zealand L. Lawson RB 30 53

+1'22.351

1'22.351

 1.650   1     RB Honda
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

1 lap

     1     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 52

1 lap

     1     Alpine Renault
17 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

1 lap

     1     Alpine Renault
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 52

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 24

 

     2   Suspensão Aston Martin Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Sauber 27 0

 

         Abandono Sauber Ferrari
