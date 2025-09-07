Verstappen triunfa, Bortoleto P8: Resultado final do GP da Itália de F1
Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio de Monza
Max Verstappen perdeu a liderança depois de uma largada caótica, mas ultrapassou Lando Norris e se manteve seguro na ponta para garantir a vitória no GP da Itália de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, ficou em oitavo depois de Andrea Kimi Antonelli sofrer uma punição de cinco segundos por um incidente com Alex Albon.
Lando Norris ficou em segundo, após a McLaren pedir para Oscar Piastri trocar a posição com o britânico devido a uma parada ruim da equipe papaia. Com isso, o australiano ficou em terceiro lugar, completando o pódio de Monza.
Resultado final do GP da Itália de F1
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|53
|
-
|1
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|L. Norris McLaren
|4
|53
|
+19.207
19.207
|19.207
|1
|18
|McLaren
|Mercedes
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+21.351
21.351
|2.144
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|53
|
+25.624
25.624
|4.273
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+32.881
32.881
|7.257
|1
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+37.449
37.449
|4.568
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|A. Albon Williams
|23
|53
|
+50.537
50.537
|13.088
|1
|6
|Williams
|Mercedes
|8
|G. Bortoleto Sauber
|5
|53
|
+58.484
58.484
|7.947
|1
|4
|Sauber
|Ferrari
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
+59.762
59.762
|1.278
|1
|2
|Mercedes
|Mercedes
|10
|I. Hadjar RB
|6
|53
|
+1'03.891
1'03.891
|4.129
|1
|1
|RB
|Honda
|11
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|53
|
+1'04.469
1'04.469
|0.578
|1
|Williams
|Mercedes
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|53
|
+1'19.288
1'19.288
|14.819
|1
|Haas
|Ferrari
|13
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|53
|
+1'20.701
1'20.701
|1.413
|1
|Red Bull
|Red Bull
|14
|L. Lawson RB
|30
|53
|
+1'22.351
1'22.351
|1.650
|1
|RB
|Honda
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|52
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|52
|
1 lap
|1
|Alpine
|Renault
|17
|F. Colapinto Alpine
|43
|52
|
1 lap
|1
|Alpine
|Renault
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|52
|
1 lap
|1
|Aston Martin
|Mercedes
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|24
|
|2
|Suspensão
|Aston Martin
|Mercedes
|dnf
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|0
|
|Abandono
|Sauber
|Ferrari
