Um dos destaques da temporada 2020 da Fórmula 1 e vencedor do GP de 70 Anos da categoria, em Silverstone, Max Verstappen voltou a brilhar no GP de Abu Dhabi após largar da pole position e triunfou neste domingo em Yas Marina.

Para confirmar sua segunda vitória neste ano, o piloto holandês da Red Bull precisou superar o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton, ambos da Mercedes. A quarta posição ficou com o companheiro de Verstappen, o anglo-tailandês Alexander Albon.

A corrida

Na largada, o pelotão da frente foi conservador e as principais posições se mantiveram, com Verstappen na ponta, seguido por Bottas e Hamilton. Após cerca de cinco voltas, Albon passou o britânico Lando Norris, da McLaren, para assumir o quarto posto.

Mais atrás, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, ultrapassou o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, para subir para sétimo. No limite da zona de pontuação, a Renault inverteu as posições do francês Esteban Ocon e de Daniel Ricciardo, deixando o australiano em 10º.

Na volta 10 de 55, o mexicano Sergio Pérez, que venceu a prova anterior em Sakhir e busca vaga na F1 2021, teve problemas no motor e abandonou. Grande prejuízo para a Racing Point, que tentava o terceiro lugar no campeonato de construtores, rivalizando com a McLaren.

O safety car foi acionado e vários pilotos fizeram seus primeiros pit stops, com Verstappen, Bottas, Hamilton e Albon colocando pneus duros. Alguns carros se mantiveram na pista, de modo que ganharam posições: foi o caso de Ricciardo, que 'apareceu' em quinto. O carro de segurança logo recolheu e a briga seguiu intensa no pelotão intermediário, mas Verstappen continuou tranquilo na liderança.

Depois, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, passou Stroll, subindo para oitavo após pit stops de Ricciardo e Vettel. O australiano voltou à pista em sétimo e o alemão saiu da zona de pontuação. O top-4 seguiu firme, à frente das McLarens de Norris e do espanhol Carlos Sainz.

No fim das contas, as posições se mantiveram, com os primeiros seis colocados seguidos por Ricciardo, Gasly, Ocon e Stroll. Assim, Verstappen assegurou seu segundo triunfo na temporada 2020 da F1. O brasileiro Pietro Fittipaldi foi o último com a Haas.

Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano