Um dos principais momentos do GP da Estíria de Fórmula 1 veio logo na primeira volta, quando Charles Leclerc acertou a lateral de Sebastian Vettel, levando ambas as Ferraris a abandonar a prova. Mas, para o tetracampeão, a dupla é capaz de superar o incidente.

Essa foi a segunda vez em quatro corridas que um toque entre Vettel e Leclerc levou a um abandono duplo da Ferrari, com o GP do Brasil do ano passado abrindo a estatística.

Rapidamente, Leclerc assumiu a responsabilidade pelo toque, mas o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que "não era a hora" de culpar alguém.

Perguntado sobre sua conversa com Leclerc após o incidente, Vettel disse estar confiante que ambos seriam capazes de superar o incidente, tirando alguns aprendizados dele.

"Está tudo bem. Acho que ambos somos maduros o suficiente. Superamos", disse Vettel. "Obviamente foi um final de semana ruim para ambos. Foi difícil de qualquer jeito, e agora abandonar com ambos os carros deixa um gosto amargo".

"Foi difícil após o final de semana passado. Na minha cabeça, sempre mantenho o otimismo. A boa notícia é que temos uma corrida já na sequência, então não precisamos esperar muito para voltar ao carro. Veremos, mas acho que a Hungria será melhor para nós".

A batida impediu a Ferrari de ver como que as atualizações do SF1000, que foram adiantadas após o GP da Áustria, funcionariam em ritmo de corrida. A equipe está em quinto no mundial de construtores, com menos de um quarto dos pontos da Mercedes.

Mattia Binotto, chefe da equipe, falou que esse era "o pior fim possível para um final de semana que já era muito desapontador".

"Infelizmente essas coisas podem acontecer", disse Vettel. "É muito amargo para ambos, independente de como você vê. Certamente não foi a intenção de ninguém, e foi um dia difícil para nós como equipe".

"Mas agora precisamos garantir que não nos batamos muito, para que a melhora não seja ainda mais difícil".

