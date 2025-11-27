Vettel analisa possibilidade de retorno à F1 ou ida ao WEC

Há três anos, Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 em uma publicação em seu perfil no Instagram. Mesmo com vários rumores apontando que o tetracampeão poderia retornar à categoria máxima do automobilismo, ele disse que não pensa em voltar, mesmo com a saudade de correr.

Em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid, Vettel foi questionado sobre a saudade de correr, especialmente após ter a oportunidade de pilotar o McLaren de Ayrton Senna na pista de Ímola em uma homenagem ao lendário piloto brasileiro, que pode causar uma "faísca" da vontade de correr.

"É assim mesmo. Naquele momento, eu gostei muito e me perguntei por que eu não fiz isso com mais frequência, mas também sinto que estou em uma fase diferente da minha vida, acho que, e não digo isso de forma negativa, acho que perdi um pouco do verdadeiro impulso ou competitividade, no momento em que entro no carro, meio que recupero isso, mas sabe, estou muito feliz com onde estou agora e sinto falta de correr, sim, mas não a ponto de pensar, ok, preciso voltar ao carro".

O ex-piloto da Red Bull também respondeu uma pergunta sobre sentir falta daquela sensação de uma volta de classificação, com pouco combustível e com pneus novos.

"Eu ia dizer que são os momentos intensos que sinto falta de vez em quando, como quando estive no Japão para as Buzzing Corners [iniciativa ambiental de Vettel que envolve a preservação de abelhas] assistindo à classificação à beira da pista, pensei, adoro, queria estar no carro agora porque sei exatamente como é a sensação, pouco combustível, aquela pista, pneus novos, queria poder explicar para você como é".

'Seb' continuou: "Mas também estive lá no domingo, e os vi passando com tanque cheio, pneus, você tem que cuidar deles e administrar, então essa parte não senti falta".

"São esses momentos [de classificação], ou Mônaco ou circuitos de rua, quando você sabe que na classificação agora é a hora e você está no limite, ou na corrida quando está naquela disputa e a intensidade, alguém está te perseguindo, ou você está tentando alcançar alguém e está no rádio com a equipe, recebe todas as informações e está lendo a corrida, esses momentos, sim, mas como eu disse, também sinto que há muitas outras coisas que agora eu aproveito".

Vettel também colocou outra possibilidade na mesa: correr no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), contando detalhes sobre um teste com a Porsche e comparando com o ambiente da F1.

"Foi divertido, para ser honesto, não era um carro de F1, mas também eu não esperava que fosse um carro de F1, então sim, gostei e consigo ver o elemento de compartilhar uma máquina e ser mais uma equipe".

"Na F1 é tudo cotoveladas [você contra o resto], você tenta superar seu companheiro de equipe e é a mesma rotina de onde estou, onde estão os outros".

"Então consigo ver o aspecto de compartilhar um carro e fazer algo mais em conjunto e o lado do endurance sendo atraente, então não sei se surgir a oportunidade certa, eu estava conversando na época com a Porsche, mas nunca se concretizou, então sim, não descarto. Sei que estou envelhecendo, mas não sou velho-velho, ainda estou em ótima forma porque adoro esportes", concluiu.

