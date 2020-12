Sebastian Vettel não está em um de seus melhores anos na Fórmula 1, sofrendo com o problemático SF1000 da Ferrari, diferente da situação de Charles Leclerc. E a vida do tetracampeão parece ser atrapalhada ainda mais com uma sequência de paradas ruins nas últimas etapas, o que o alemão pediu mudanças imediatas.

No GP de Sakhir, Vettel teve duas paradas lentas, de mais de quatro segundos cada, o que prejudicou ainda mais sua performance na prova, sendo que esse não foi um caso isolado em 2020. Por isso o alemão exigiu que a Ferrari checasse os equipamentos usados nos pits.

Após o GP, Vettel garantiu que o problema não está nos mecânicos, que já passam por uma fase "difícil o suficiente", mas acredita que o projeto de paradas como um todo é que precisa de uma revisão.

"Já é difícil o suficiente para o pessoal, por isso sinto pena deles. A equipe provavelmente precisa de uma revisão de projeto, porque isso não é culpa dos caras", disse Vettel ao site oficial da F1.

Porém, Vettel acredita que a parada não tenha afetado sua corrida, que já não estava boa desde o começo.

"A minha prova foi irrelevante. Estávamos bem lentos desde o começo. Não consegui me manter próximo aos carros da frente e, ficando na zona intermediária, não estava ganhando nada nas retas, mesmo com vácuo e o DRS... Sentia como se o carro tivesse falta de potência, talvez seja influência do motor".

"Por isso minha corrida foi de modo defensivo de ponta a ponta, sem poder me beneficiar de ter pneus macios no final. As paradas não fizeram diferença".

Em outros casos, como em Ímola, elas influenciaram consideravelmente no resultado. No GP da Emilia Romagna, Vettel vinha em uma boa performance e tinha chances de pontuar, até que uma parada de 13s1 o tirou das dez primeiras colocações.

Para a Ferrari, que mira em dar um passo adiante em 2021, voltando a lutar por pódios com a versão revisada do SF1000, incluindo um novo motor, apenas a melhora no carro não é suficiente para isso. Evitar erros nas paradas é essencial já que, do outro lado, há a Red Bull, equipe que faz os pit stops mais eficientes da F1 nos últimos anos.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Russell manda recado para Mercedes e Bottas: quer vaga antes de 2022

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?