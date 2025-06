Sebastian Vettel se despediu da Fórmula 1 no fim de 2022, após quatro campeonatos seguidos com a Red Bull entre 2010 e 2013. Desde então, tem se engajado fortemente em outros temas como saúde mental, meio ambiente e direitos humanos. Porém, já há alguns meses, ele tem sido apontado como sucessor de Helmut Marko, conselheiro da Red Bull e, agora, confirmou que tem conversado com o time austríaco sobre um possível retorno a categoria, mas não como piloto.

"Já surgiram algumas manchetes e ainda me dou muito bem com Helmut. Estamos trocando ideias sobre o assunto", disse Vettel à emissora austríaca ORF. "Essas conversas ainda não são tão intensas ou aprofundadas, mas pode ser algo em que eu tenha um papel. Em que forma isso acontecerá, o tempo dirá".

Marko tem 82 anos de idade e, além de agir como consultor da Red Bull, também tem ligação com a Academia de Jovens Pilotos. O austríaco já disse em entrevistas que vê em Vettel um sucessor ideal e que "seria ótimo se um homem como Sebastian" assumisse o papel que ele mesmo desempenha atualmente.

"Tenho que admitir que não estive muito próximo da Fórmula 1 nos últimos anos, embora eu ache que Marko sabe o que está fazendo. Aconteça o que acontecer, ainda se pode aprender muito com ele", adicionou o tetracampeão. "Marko não é substituível, vamos deixar isso claro. É o tipo de pessoa que ele é e fez muito pela equipe desde 2005; talvez nem seja o objetivo encontrar alguém para substituí-lo".

"Ele já disse algumas vezes que vai parar, mas ainda está lá, e eu gostaria que ele continuasse por muito tempo. Mas, em algum momento, ele vai sair e sabe disso. É um realista brutal e consegue avaliar as coisas muito bem, saberá quando for a hora certa", finalizou.

