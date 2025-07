Após alguns testes em 2024, esperava-se que Sebastian Vettel iniciasse um projeto de transição para o WEC e, em seguida, assumisse uma vaga na categoria, porém, o processo foi limitado a esses testes. O tetracampeão de Fórmula 1 admite que nenhum progresso foi feito nesse sentido, mas não descarta completamente a possibilidade de retornar às corridas.

Em entrevista ao Auto Motor und Sport, o alemão disse que "teve algumas conversas sobre isso, mas até agora nada foi finalizado. Para ser honesto, no passado eu não estava realmente interessado em corridas de endurance, mas hoje estou olhando para isso com uma perspectiva diferente. Gosto das estruturas da equipe, da cultura de compartilhar o carro com os companheiros de equipe e trabalhar juntos em um compromisso."

Vettel ainda disse que outro aspecto do WEC que o atraiu foi o calendário: "Na Fórmula 1, você não tem a chance de dizer 'só vou correr metade da temporada', as o calendário de oito corridas do WEC é muito atraente nesse aspecto."

Sebastian Vettel se prepara para dirigir o McLaren MP4/8 de Ayrton Senna Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"É sempre uma questão de quanto esforço você está disposto a fazer. Minha abordagem sempre foi a mesma: Se eu faço alguma coisa, eu a faço corretamente. Não é para eu simplesmente aparecer e desaparecer", disse. Perguntado sobre o que seria necessário para que ele fizesse a transição para o WEC, Vettel respondeu: "Tudo tem que se encaixar. Preciso dos parceiros certos e da abordagem certa."

Sobre a categoria que lhe rendeu o título de tetracampeão, o alemão garante que é um ciclo finalizado. "Para mim, a Fórmula 1 acabou. Em algum momento, é hora de dar lugar a outros. Isso fica especialmente claro quando se trata dos pilotos jovens que estão chegando. Acho que essa mudança foi boa."

"Não sou contra pilotos experientes, só acho que é importante abrir caminho para os jovens. No passado, eu não me importava com quem estava começando, o importante era que eu estivesse correndo, mas não vejo mais as coisas dessa forma", finalizou.

