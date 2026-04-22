Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Ickx: Se as regras de 2026 aumentarem a audiência, “tudo bem, é isso que importa”

Fórmula 1
F1 - Ickx: Se as regras de 2026 aumentarem a audiência, “tudo bem, é isso que importa”

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Stock Light, F4 Brasil e TCR South America

Stock Car
Interlagos
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Stock Light, F4 Brasil e TCR South America

F1: Honda revela que avanços com Aston Martin “vão levar tempo”

Fórmula 1
F1: Honda revela que avanços com Aston Martin “vão levar tempo”

GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira

MotoGP
GP da Espanha
GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira

MotoGP: Di Giannantonio revela ponto de melhoria da moto da Ducati na Espanha

MotoGP
GP da Espanha
MotoGP: Di Giannantonio revela ponto de melhoria da moto da Ducati na Espanha

F1: Nova versão da "asa Macarena" pode aumentar velocidade de reta da Ferrari em até 10 km/h; entenda

Fórmula 1
F1: Nova versão da "asa Macarena" pode aumentar velocidade de reta da Ferrari em até 10 km/h; entenda

F1: Norris é impedido de falar sobre regulamento de 2026 em entrevista

Fórmula 1
F1: Norris é impedido de falar sobre regulamento de 2026 em entrevista

Vettel faz alerta para F1 sobre polêmicas envolvendo o regulamento de 2026

Fórmula 1
Vettel faz alerta para F1 sobre polêmicas envolvendo o regulamento de 2026
Fórmula 1

Vettel faz alerta para F1 sobre polêmicas envolvendo o regulamento de 2026

Tetracampeão acredita que a categoria deve tomar cuidado para não deixar de ter a própria essência esportiva

Fabien Gaillard
Publicado:
Sebastian Vettel arrives in the Paddock

Para Sebastian Vettel, é importante que a Fórmula 1 não perca “seu DNA e sua essência”, no contexto das críticas relacionadas ao regulamento técnico de 2026.

Leia também:

O início da temporada não aconteceu em um contexto tranquilo. Mesmo que algumas vozes do paddock já tivessem se levantado meses e até anos antes para apontar certos riscos, a descoberta, na pista, da dimensão das mudanças provocou reações intensas.

Reações que muitas vezes se transformaram em crítica pura e simples a uma fórmula que, sem dúvida, abalou muitos costumes, modificando de forma por vezes drástica certos aspectos do final de semana, como o das classificações. 

A maior hibridização dos motores (com a divisão de quase 50/50 entre motor à combustão e o elétrico), aliada ao desaparecimento do MGU-H e baterias cuja capacidade aumentou muito pouco, colocou ainda mais ênfase na gestão da energia elétrica.

Os pilotos e as equipes estão, portanto, mais dependentes da captação e do uso da energia, o que a torna um dos principais instrumentos de desempenho, em detrimento da velocidade “pura”. Isso é particularmente verdadeiro nas classificações, mas as críticas não pouparam a corrida, seja em relação às ultrapassagens ou à segurança.

Sebastian Vettel au volant de la McLaren MP4/8 d'Ayrton Senna lors du GP d'Émilie-Romagne 2024.

Sebastian Vettel ao volante do McLaren MP4/8 de Ayrton Senna durante o GP da Emília-Romanha de 2024.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado sobre essas críticas pela emissora sueca SVT, o ex-piloto Sebastian Vettel, tetracampeão e ex-diretor da Associação de Pilotos de GPs (GPDA), explicou que concorda com elas, ao mesmo tempo em que deixou uma mensagem em forma de alerta à F1 como um todo.

“Do ponto de vista esportivo, compreendo essas críticas e concordo com elas, pois esses carros são sem dúvida divertidos de pilotar, mas provavelmente não é muito agradável competir com eles devido ao regulamento e às dificuldades que dele decorrem".

“Então, eu entendo os pilotos e faço questão de que não percamos o DNA e a essência desse esporte, que consiste em determinar qual é o piloto mais rápido ao volante do carro mais rápido".

A FIA e a FOM já reagiram, aprovando, após discussões realizadas ao longo do mês de abril com as diversas partes interessadas e, em particular, com as equipes, uma série de alterações no regulamento técnico. 

Redução da necessidade de recuperação de energia, superclipping mais potente, limitação da potência do boost e da ativação do MGU-K são, entre outras, as primeiras medidas para melhorar, nas classificações e/ou na corrida, a situação, tanto em termos de espetáculo quanto de segurança.

Questionado sobre essas mudanças, Vettel acrescentou: “Eu vi um breve resumo [das novidades]. Espero que, do ponto de vista esportivo, e é isso que eles estão tentando corrigir, isso deixe os pilotos mais felizes, pois, no fim das contas, os pilotos são o rosto da modalidade. Se eles saem dos carros cheios de adrenalina e muito entusiasmados, é isso que empolga os espectadores diante das telas e nas arquibancadas também".

Verstappen, Hamilton e Alonso FORA em 2027? Mercado da F1 VAI ESQUENTAR; entrevista com PEDRO LIMA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Wolff não gosta de ver comparações entre Antonelli e Senna
Próximo artigo F1: Norris é impedido de falar sobre regulamento de 2026 em entrevista

Principais comentários

Mais de
Fabien Gaillard

Após primeira reunião, FIA admite que F1 de 2026 exige mudanças

Fórmula 1
Fórmula 1
Após primeira reunião, FIA admite que F1 de 2026 exige mudanças

ANÁLISE: O tempo deu razão a Wolff sobre a F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE: O tempo deu razão a Wolff sobre a F1 2026?

F1: Honda aponta parcela de culpa da Aston Martin no problema da vibração do motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Honda aponta parcela de culpa da Aston Martin no problema da vibração do motor
Mais de
Sebastian Vettel

F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar

Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen

Últimas notícias

F1 - Ickx: Se as regras de 2026 aumentarem a audiência, “tudo bem, é isso que importa”

Fórmula 1
F1 - Ickx: Se as regras de 2026 aumentarem a audiência, “tudo bem, é isso que importa”

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Stock Light, F4 Brasil e TCR South America

Stock Car
Interlagos
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Stock Light, F4 Brasil e TCR South America

F1: Honda revela que avanços com Aston Martin “vão levar tempo”

Fórmula 1
F1: Honda revela que avanços com Aston Martin “vão levar tempo”

GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira

MotoGP
GP da Espanha
GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira