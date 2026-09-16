Vettel: “Ficaria muito feliz” se Antonelli quebrasse meu recorde de campeão mais jovem da F1

Sebastian Vettel afirmou que ficará “muito feliz” se Kimi Antonelli batesse seu recorde como o mais jovem campeão mundial da história de Fórmula 1.

Vettel conquistou o título em 2010, aos 23 anos, quatro meses e 11 dias, superando o recorde de Lewis Hamilton de 2008 por cinco meses e meio.

Antonelli está cada vez mais perto de conquistar o título de 2026 com apenas 20 anos de idade, já que sua vitória no GP da Espanha ampliou a vantagem sobre o principal rival e companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, para 81 pontos.

“Ficaria muito feliz por ele”, disse Vettel. “Ele teve um ano incrível. Há aquele velho ditado que diz que recordes existem para serem quebrados. Ele ainda tem muitos anos pela frente para fazer isso".

“Eu adoro o esporte, então, como espectador, é muito emocionante. Gostaria que os outros voltassem e estivessem mais na briga. Sou imparcial e fico feliz por [ele], porque sei quanto trabalho há por trás disso para alcançar esse resultado, e quem quer que vença também vai merecer".

Sebastian Vettel conquistando o título mundial de 2010 em Abu Dhabi Foto: Darren Heath - Getty Images

Antonelli já bateu alguns recordes de Vettel. O jovem italiano conquistou sua primeira pole position aos 19 anos, em 2026, enquanto o alemão havia alcançado essas conquistas aos 21, em 2008.

O piloto da Mercedes expressou gratidão pelo incentivo do colega mais velho: “É ótimo. O Seb é incrível. Ele é meu amigo, sempre manda mensagens depois de cada fim de semana de corrida ou até mesmo antes de algumas delas".

“É ótimo ver tanto apoio da parte dele e tanto reconhecimento também. Definitivamente, fico muito feliz em receber suas mensagens, e com certeza elas fazem uma pequena diferença na preparação para o fim de semana ou mesmo depois dele".

Antonelli também detém os recordes de piloto mais jovem da F1 a marcar a volta mais rápida, liderar uma corrida, liderar o campeonato e conquistar um Grand Chelem, recordes que ele tirou de Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Verstappen mantém os recordes como o piloto mais jovem do campeonato mundial a marcar pontos, subir ao pódio e vencer uma corrida.

10 campeões mundiais mais jovens da história da F1

Ano Piloto Equipe Idade 2010 Sebastian Vettel Red Bull 23 anos, 4 meses e 11 dias 2008 Lewis Hamilton McLaren 23 anos, 9 meses, 26 dias 2005 Fernando Alonso Renault 24 anos, 1 mês e 27 dias 2021 Max Verstappen Red Bull 24 anos, 2 meses e 12 dias 2011 Sebastian Vettel Red Bull 24 anos, 3 meses, 6 dias 2022 Max Verstappen Red Bull 25 anos, 9 dias 2006 Fernando Alonso Renault 25 anos, 2 meses e 23 dias 2012 Sebastian Vettel Red Bull 25 anos, 4 meses, 22 dias 1972 Emerson Fittipaldi Lotus 25 anos, 8 meses e 29 dias 1994 Michael Schumacher Benetton 25 anos, 10 meses e 10 dias

Reportagem adicional de Ronald Vording e Filip Cleeren

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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