Vettel na Williams e Leclerc na Haas: relembre primeiros testes de pilotos da F1

A maior categoria do automobilismo mundial se vangloria em estar nos sonhos e pensamentos da grande maioria dos pilotos que iniciam suas carreiras. Após passar pelo kart e por categorias de acesso, o grande dia chega: a primeira vez em um carro de Fórmula 1.

Na galeria abaixo, confira imagens dos primeiros testes de grandes nomes da F1 nos últimos anos.

Galeria Lista Jenson Button: 1999 - Prost 1 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button: 1999 - Prost 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Kimi Raikkonen: 2000 – Sauber 3 / 20 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Kimi Raikkonen: 2000 – Sauber 4 / 20 Foto de: Jeff Bloxham / Motorsport Images Felipe Massa: 2001 – Sauber 5 / 20 Foto de: LAT Images Felipe Massa: 2001 – Sauber 6 / 20 Foto de: LAT Images Nico Rosberg: 2002 – Williams 7 / 20 Foto de: BMW AG Nico Rosberg: 2002 – Williams 8 / 20 Foto de: BMW AG Lewis Hamilton: 2004 – McLaren 9 / 20 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton: 2004 – McLaren 10 / 20 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel: 2005 – Williams 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel: 2005 – Williams 12 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Hulkenberg: 2007 – Williams 13 / 20 Foto de: XPB Images Nico Hulkenberg: 2007 – Williams 14 / 20 Foto de: XPB Images Marcus Ericsson: 2009 – Brawn GP 15 / 20 Foto de: XPB Images Marcus Ericsson: 2009 – Brawn GP 16 / 20 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas: 2011 – Williams 17 / 20 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas: 2011 – Williams 18 / 20 Foto de: XPB Images Max Verstappen: 2014 – Toro Rosso 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Charles Leclerc: 2016 – Haas 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Live do Emerson Fittipaldi: histórias de bastidores com os amigos e rivais da F1

PODCAST: Será o fim de Sebastian Vettel na F1?