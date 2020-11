Sebastian Vettel está animado com o próximo passo de sua carreira na Fórmula 1, com a ida à Aston Martin no em 2021, embarcando em um projeto da montadora britânica para chegar à ponta do grid. E, mesmo assim, o alemão de 33 anos já começa a analisar seu futuro na F1, vendo até quando ele poderá correr na principal categoria do automobilismo mundial.

A grande expectativa de Vettel para 2021 é esquecer a temporada ruim que vem passando com a Ferrari neste ano. O tetracampeão é apenas o 13º no Mundial, com 33 pontos, contra 97 de Charles Leclerc, o quinto.

Mas, apesar de Vettel não considerar se aposentar cedo demais, ele já afirma que não quer esticar muito sua estaria na categoria, projetando uma 'vida útil' de três a sete anos para seguir na F1.

"Agora tenho 33 anos e estarei nas pistas por mais três anos. Mas realmente não quero seguir competindo quando tiver 40. Então, se você fizer as contas, tenho de três a sete anos restantes na F1", disse Vettel em entrevista ao jornal alemão Die Zeit.

O tetracampeão ainda falou sobre o impacto da temporada ruim com a Ferrari, mas que segue motivado com o futuro apesar de tudo.

"Esta temporada tem sido muito difícil, e admito que cheguei a duvidar de minhas próprias capacidades. Não fiz quase nada neste ano e a relação com a equipe também não é das mais fáceis. A aventura acabou, mas sigo motivado".

"Ainda estou ansioso pelas corridas que tenho pela frente, mas acredito que esse novo projeto com a Aston Martin pode abrir muitas possibilidades para mim. Não será possível alcançar o sucesso rapidamente, mas tenho certeza de que estarei com um humor muito diferente e com um novo objetivo: ajudar na evolução da equipe".

A Racing Point, que se tornará Aston Martin em 2021, também está animada com a chegada de Vettel à equipe e, em entrevista ao Sport Bild, o chefe Otmar Szafnauer, disse esperar que o alemão possa ajudar ainda neste ano.

"Seus métodos, procedimentos e técnicas. Estamos curiosos para ver tudo isso. Embora antes de janeiro ele siga em contrato com a Ferrari, ainda não perguntamos se o deixariam sair um pouco mais cedo conosco".

