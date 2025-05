F1: Vettel pode se tornar o próximo Helmut Marko na Red Bull?

O planejamento da sucessão faz com que muitos líderes tropecem: gigantes dos negócios, políticos e monarcas geralmente se consideram insubstituíveis e veem os possíveis sucessores como uma ameaça ao seu domínio eterno. Na Fórmula 1 não é diferente: por muitos anos, qualquer pessoa identificada pela mídia ou por pessoas de dentro da empresa como "o próximo Bernie Ecclestone" tinha que agir com cuidado.

Helmut Marko ocupou por muito tempo um papel separado, mas intimamente relacionado, no universo da F1. Contemporâneo e amigo de Jochen Rindt, o único campeão mundial póstumo que Ecclestone dirigiu, em outra vida Marko poderia ter desempenhado um papel central na equipe que Ecclestone e Rindt queriam criar quando Jochen quis encerrar sua carreira como piloto.

Marko era um piloto de corrida muito capaz em sua época. Ele aperfeiçoou suas habilidades quando adolescente, ao lado de Rindt, ao volante de um Fusca, que eles perseguiam pelas estradas montanhosas de sua terra natal, a Estíria. Seus sucessos na F1 foram modestos, devido ao equipamento medíocre e a uma lesão no olho que o forçou a encerrar a carreira em 1972.

No setor de carros esportivos, no entanto, Marko demonstrou coragem e finesse excepcionais: Estabeleceu recordes de voltas na Targa Florio e venceu as 24 Horas de Le Mans no veloz, mas traiçoeiro Porsche 917.

Como Marko se tornou um caçador de talentos

Mais tarde, Marko tornou-se amigo do fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz. Portanto, não é de surpreender que tenha se tornado o mais importante caçador de talentos da equipe. Embora a análise de dados ainda estivesse em seus primórdios na época de Rindt, Marko mais tarde combinou sua experiência com dados de telemetria e sabia exatamente o que fazia um grande piloto de corrida.

Dietrich Mateschitz com Helmut Marko Foto: LAT

Muitos jovens pilotos receberam o apoio da Red Bull, mas nem todos foram capazes de suportar a pressão das expectativas de Marko. Um deles foi Sebastian Vettel, agora aposentado, mas tetracampeão mundial e, aparentemente, cada vez mais à procura de novos desafios.

Marko é um dos que querem preencher essa lacuna, tendo dito recentemente na Sky que Vettel seria "o candidato a sucessor ideal" quando ele próprio se aposentasse: "Acho que Sebastian se encontrou", disse. "Ele sabe o que quer fazer no futuro, e isso é, antes de tudo, o automobilismo."

As tarefas na Red Bull

O momento seria apropriado: aos 81 anos de idade, Marko tem se mostrado cada vez mais atacado no paddock. As mortes de seus amigos Mateschitz e Niki Lauda o atingiram fortemente. As tensões também surgiram durante a mudança de poder na Red Bull após a morte de Mateschitz por câncer em 2022.

O papel de Marko como "conselheiro de pilotos" era complexo: ele era o ministro todo-poderoso de Mateschitz sem um portfólio - uma figura onipresente que nunca combinou muito com o chefe de equipe, Christian Horner.

Desde o tumulto no início de 2024, houve uma paz frágil - principalmente porque o maior patrimônio da Red Bull, Max Verstappen, deixou claro que seguiria Marko se ele tivesse que sair. Portanto, não é de surpreender que o conselheiro ache as intrigas políticas e o estresse das viagens um fardo à medida que envelhece.

Sebastian Vettel em "aposentadoria"

Vettel está em um momento completamente diferente de sua vida. Depois de deixar o cargo no final de 2022, aos 35 anos, para passar mais tempo com sua jovem família, rapidamente percebeu que estava perdendo outras tarefas.

Ele se envolveu em projetos ambientais e educacionais, mas nos últimos 18 meses, apesar de suas críticas ao impacto ambiental do automobilismo, se viu cada vez mais atraído de volta a esse mundo. Recentemente, apoiou um programa na Arábia Saudita para promover mulheres jovens no kart.

Embora um retorno planejado como piloto nas 24 Horas de Le Mans não tenha se concretizado, Vettel colecionou carros históricos, incluindo um antigo Williams FW14B pilotado por Nigel Mansell e um McLaren MP4/8, chegando a presentear a Williams com combustível sustentável.

Embora tenha se aposentado como um homem rico, é possível gastar dinheiro ou mantê-lo - e alguns de seus compromissos atuais, especialmente na Arábia Saudita, sugerem que ele agora está procurando fontes de renda novamente.

Como Vettel gerenciaria a próxima geração de pilotos

Vettel como sucessor de Marko também seria adequado para Christian Horner, que continua a ter um bom relacionamento com Vettel. Mas como seria um programa júnior sob o gerenciamento do tetracampeão?

Provavelmente de forma mais branda do que sob o comando de Marko. Este último é famoso por sua falta de paciência com a mediocridade - a lista de talentos fracassados é longa, mesmo entre aqueles que chegaram à F1.

Há muitas histórias de Marko deixando os pilotos de lado mesmo depois de uma vitória, a fim de usar dados de telemetria para mostrar-lhes erros em uma determinada curva que lhes custaram tempo. Vettel, agora um defensor das árvores e apicultor por hobby, poderia adotar uma abordagem mais sensível.

Como Marko lidou com Vettel

Mas provavelmente não muito mais gentilmente. Ele também sabe o que significa alcançar a grandeza e que o sucesso precisa ser conquistado com muito esforço. Em um evento do Autosport Awards há muitos anos - depois de alguns drinques gratuitos - Vettel parodiou Marko e o então presidente da FIA, Jean Todt, no palco de forma tão perfeita que encantou o público.

Ele também contou uma anedota sobre como foi "colocado em uma chave de braço" por Marko depois de um terceiro lugar na corrida, porque havia desperdiçado uma chance na classificação. As palavras exatas foram um pouco mais claras, como Vettel relatou com um sorriso.

"Ele não teve nenhum problema em me repreender", disse Vettel, "e provavelmente nunca será diferente".

Se Vettel realmente quiser encontrar o próximo Max Verstappen ou até mesmo o próximo Sebastian Vettel, terá de adotar essa atitude perfeccionista impiedosa.

Johnny Herbert acredita: Vettel pode fazer isso

O ex-piloto de F1 Johnny Herbert acredita expressamente que Vettel é capaz. Em uma entrevista ao Best Online Casino Nederland, Herbert disse: "Acho que ele faria um ótimo trabalho. Seria bom para a F1 se ele assumisse essa tarefa. Espero que ele aceite".

Mas o próprio Vettel teria que descobrir por si mesmo se as "muitas viagens e o grande compromisso" são compatíveis com sua vida familiar, diz Herbert. "Ele provavelmente ficaria longe de sua jovem família por um longo tempo." E Vettel enfatizou várias vezes como é importante para ele, na "aposentadoria", ver seus filhos crescerem.

Por outro lado, uma mudança poderá ser necessária em breve na Red Bull, diz Herbert: "Em algum momento, chegará o momento em que Marko poderá querer parar ou se aposentar à medida que envelhecer. Isso traria inquietação para uma Red Bull já tensa." Mas talvez não tanto se já houvesse um sucessor.

