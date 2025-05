A Cadillac será a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 em 2026 e, com isso, mais duas vagas para jovens pilotos e veteranos que querem retornar à categoria. Um dos candidatos é o ex-F1 Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher e que hoje corre no WEC e que tem um forte apoiador: Sebastian Vettel.

No entanto, de acordo com rumores que circulam no paddock, o jovem piloto conversou pessoalmente com os executivos da Cadillac no GP de Miami. Mick Schumacher, que deseja retornar à F1 após uma pausa de três anos, está entre os candidatos à nova equipe.

Ao comentar sobre esses acontecimentos, o tetracampeão da F1, em entrevista ao site alemão sport.de, expressou abertamente sua confiança em Mick: "Desejo a ele tudo de bom, ainda estamos em contato. Estou ciente de como as coisas estão indo para ele na Fórmula 1. Acho que ele pode definitivamente acompanhar o ritmo dos outros pilotos se voltar".

"A Fórmula 1 foi bastante difícil para ele na Haas, ele não se sentia confortável lá. Mas agora ele está em um lugar completamente diferente. Ele é um piloto muito mais maduro agora".

"Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho no Campeonato de Endurance com a Alpine. Seria muito bom se ele voltasse à Fórmula 1 com a Cadillac".

Além de Schumacher, sabe-se que a Cadillac está em negociações com Sergio Pérez e Zhou Guanyu para 2026.

Sebastian Vettel agita as bandeiras da Áustria e do Brasil depois de dirigir o McLaren MP4/8 de Ayrton Senna Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

