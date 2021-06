Vice-campeão da F1: Verstappen é mais rápido e Hamilton é melhor

Segundo colocado da temporada 1999 da Fórmula 1 com a equipe Ferrari, Eddie Irvine fez uma comparação entre o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes F1.

“A temporada de 2021 até agora tem sido incrível. Verstappen é definitivamente o piloto mais rápido no momento, mas você tem que dizer que Lewis Hamilton provavelmente ainda é o melhor piloto”, disse o norte-irlandês ao BetWay.com.

“Finalmente, depois de seis temporadas, ele (Verstappen) está definitivamente se 'recompondo'. Ele sempre foi super rápido. Você pode ver que ele teve muitos segundos pilotos diferentes na equipe e nenhum chegou perto dele”, seguiu Irvine.

Eddie Irvine Photo by: Sutton Images

“Então, é um pouco como o 'efeito Michael Schumacher’", explicou o norte-irlandês, que foi o companheiro de Ferrari do germânico heptacampeão mundial entre 1996 e 1999. Neste ano, Irvine disputou o título em função de uma lesão do parceiro alemão.

“Embora Lewis às vezes seja superado na qualificação e no desempenho por seus companheiros de equipe, você teria que dizer que, com Verstappen, isso é mais difícil acontecer. Mas, por outro lado, Lewis tem bem poucos pontos fracos”, completou.

Verstappen DESAFIA Hamilton e diz que seria mais rápido que britânico com Mercedes

