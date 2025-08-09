O título de Rafael Câmara na Fórmula 3, conquistado no último domingo na Hungria, segue repercutindo internacionalmente, com o piloto júnior da Ferrari sendo objeto de uma entrevista concedida pelo vice-diretor da Scuderia na Fórmula 1, o belga Jérôme d'Ambrosio, ao site oficial da categoria.

“Quando temos um talento como Rafa, isso pode soar duro, mas [títulos e vitórias] é o que esperamos e o que queremos ver. Nosso trabalho é apoiá-lo da melhor forma possível para que possa entregar esse desempenho e expressar o talento ao máximo da sua capacidade. Foi exatamente o que ele fez”, iniciou.

“Sinceramente, não poderíamos ter esperado algo melhor. A temporada começou forte, ele lidou muito bem nos momentos mais tensos, e a corrida que vimos no domingo resume tudo. Está mais relaxado. Parecia mais relaxado do que todos nós. E isso é uma característica do Rafa, que é uma das suas forças”

“Teria sido fácil cometer um erro. Dava pra ver que estava pilotando no limite. Estava rápido, mas sob controle. Escolheu quando forçar, escolheu quando abrir vantagem, e isso mostra que estava no controle”, seguiu d'Ambrosio, que correu por Virgin e Lotus nas temporadas 2011 e 2012 da F1.

“Rafa evoluiu ao longo dos anos. E o que vimos nas últimas corridas é que encontrou uma força real na luta pelo título. Na sprint, disputar roda a roda em Budapeste não é fácil. Ele conseguiu forçar quando precisava e conseguiu conquistar alguns pontos na corrida de grid invertido, o que é ótimo na F3", disse.

"Então, tem muitas qualidades, e o foco será trabalhar para torná-lo ainda mais forte em todas as áreas”, continuou Jérôme, que também correu na Fórmula E antes de mudar o foco de sua carreira para a gestão.

“É impressionante. Isso não acontece com frequência na F3, o formato não é feito para isso acontecer, então, para ele conseguir isso, é muito bom. Definitivamente merece uma pausa agora antes de Monza, voltar para o Brasil, passar um tempo com a família, e aí o trabalho para a próxima temporada começa."

“Primeiro, precisa encerrar esta temporada, mas depois já começa a preparação para o futuro. A Fórmula 2 será o próximo passo. É um desafio, então teremos de nos preparar da melhor maneira possível”, completou o belga. O Motorsport.com acompanha todos os passos da carreira de Câmara.