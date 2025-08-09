Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"

“Primeiro, precisa encerrar esta temporada, mas depois já começa a preparação para o futuro. A Fórmula 2 será o próximo passo. É um desafio, então teremos de nos preparar"

Redação Motorsport.com
Editado:
F3 Drivers champion and race winner Rafael Camara, Trident with Jock Clear, Senior Performance Engineer of Scuderia Ferrari

F3 Drivers champion and race winner Rafael Camara, Trident with Jock Clear, Senior Performance Engineer of Scuderia Ferrari

Foto de: Formula Motorsport Ltd

O título de Rafael Câmara na Fórmula 3, conquistado no último domingo na Hungria, segue repercutindo internacionalmente, com o piloto júnior da Ferrari sendo objeto de uma entrevista concedida pelo vice-diretor da Scuderia na Fórmula 1, o belga Jérôme d'Ambrosio, ao site oficial da categoria.

O editor recomenda:

“Quando temos um talento como Rafa, isso pode soar duro, mas [títulos e vitórias] é o que esperamos e o que queremos ver. Nosso trabalho é apoiá-lo da melhor forma possível para que possa entregar esse desempenho e expressar o talento ao máximo da sua capacidade. Foi exatamente o que ele fez”, iniciou.

“Sinceramente, não poderíamos ter esperado algo melhor. A temporada começou forte, ele lidou muito bem nos momentos mais tensos, e a corrida que vimos no domingo resume tudo. Está mais relaxado. Parecia mais relaxado do que todos nós. E isso é uma característica do Rafa, que é uma das suas forças”

“Teria sido fácil cometer um erro. Dava pra ver que estava pilotando no limite. Estava rápido, mas sob controle. Escolheu quando forçar, escolheu quando abrir vantagem, e isso mostra que estava no controle”, seguiu d'Ambrosio, que correu por Virgin e Lotus nas temporadas 2011 e 2012 da F1.

“Rafa evoluiu ao longo dos anos. E o que vimos nas últimas corridas é que encontrou uma força real na luta pelo título. Na sprint, disputar roda a roda em Budapeste não é fácil. Ele conseguiu forçar quando precisava e conseguiu conquistar alguns pontos na corrida de grid invertido, o que é ótimo na F3", disse.

"Então, tem muitas qualidades, e o foco será trabalhar para torná-lo ainda mais forte em todas as áreas”, continuou Jérôme, que também correu na Fórmula E antes de mudar o foco de sua carreira para a gestão.

“É impressionante. Isso não acontece com frequência na F3, o formato não é feito para isso acontecer, então, para ele conseguir isso, é muito bom. Definitivamente merece uma pausa agora antes de Monza, voltar para o Brasil, passar um tempo com a família, e aí o trabalho para a próxima temporada começa."

“Primeiro, precisa encerrar esta temporada, mas depois já começa a preparação para o futuro. A Fórmula 2 será o próximo passo. É um desafio, então teremos de nos preparar da melhor maneira possível”, completou o belga. O Motorsport.com acompanha todos os passos da carreira de Câmara.

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 F3
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

Fórmula 1
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site
F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher
F1: Bortoleto destaca bom relacionamento com Hulkenberg, mas admite 'desconfiança' no começo

F1: Bortoleto destaca bom relacionamento com Hulkenberg, mas admite 'desconfiança' no começo

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Bortoleto destaca bom relacionamento com Hulkenberg, mas admite 'desconfiança' no começo

Últimas notícias

Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"

Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"
F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem

F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem

F1 Fórmula 1
F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

F1 Fórmula 1
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site
EXCLUSIVO: Bortoleto comenta apoio de Alonso na chegada à F1, amizade com Verstappen e parceria com Hulkenberg

EXCLUSIVO: Bortoleto comenta apoio de Alonso na chegada à F1, amizade com Verstappen e parceria com Hulkenberg

F1 Fórmula 1
EXCLUSIVO: Bortoleto comenta apoio de Alonso na chegada à F1, amizade com Verstappen e parceria com Hulkenberg

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros