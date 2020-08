Piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton deu show no treino de classificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e conquistou a pole position, registrando 1min24s303 e quebrando o recorde do circuito de Silverstone.

Com a marca, o piloto da casa superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas por mais de três décimos e conquistou o direito de largar na posição de honra na Inglaterra. Veja a volta voadora de Hamilton no vídeo abaixo:

Após a qualificação, o hexacampeão mundial da F1 minimizou a diferença de mais de 1s em relação à Red Bull, que colocou o piloto holandês Max Verstappen na terceira posição do grid para o GP da Grã-Bretanha.

"No final, é uma grande diferença entre nós e o terceiro colocado [Verstappen], mas não importa", disse. "Vocês sabem que, no final, Valtteri está na disputa, fazendo-me buscar o limite. Vem fazendo um trabalho fantástico ao longo do final de semana".

Q4: Hamilton reina, Leclerc vai bem, Albon e Hulk ficam pra trás; o grid da Inglaterra

.