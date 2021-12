Demorou, mas o ex-chefe da equipe Renault, Cyril Abiteboul, finalmente fez sua tatuagem. Foi a promessa depois de uma aposta perdida com o piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo de que o australiano não conseguiria um pódio pela equipe francesa antes de sua saída no final de 2020 para a McLaren. Ele chegou o top 3 não só uma, mas duas vezes, nos GPs do Eifel e Emília-Romanha.

O diretor saiu da escuderia quando esta virou Alpine em 2021, então o caso passou despercebido durante algum tempo, até ser revelado pelo piloto em um vídeo em seu canal no YouTube. Confira:

MORTE de Senna, REVOLTA e brasileiros: engenheiro da Petrobras que atuou com Sir Frank ABRE O JOGO

