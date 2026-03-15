VÍDEO: Alonso é flagrado descansando as mãos na reta da China e acenando para Pérez ao sofrer ultrapassagem; assista

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Ibérico abandonou a corrida de Xangai na volta 35 de um total de 56; antes, seu companheiro canadense Lance Stroll também havia deixado a disputa por um problema de confiabilidade do carro

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:

Bicampeão mundial da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin-Honda, abandonou o GP da China, mas foi flagrado em momentos inusitados durante o período em que esteve na prova deste domingo em Xangai.

O editor recomenda:

Refém do fraco desempenho do AMR26, o asturiano foi visto acenando para Sergio Pérez, da Cadillac, quando foi ultrapassado pelo mexicano na prova principal da categoria máxima do automobilismo na China.

 

Alonso também foi flagrado descansando as mãos na reta de Xangai, como forma de alívio às dores geradas pelas fortes vibrações da unidade de potência da Honda. O Motorsport.com te mostra o momento:

 

“Provavelmente eu não conseguiria terminar a corrida de qualquer maneira. O nível de vibração estava muito alto em determinado momento. Da volta 20 até a 35, comecei a ter dificuldade para sentir um pouco minhas mãos e meus pés", explicou Fernando, que abandonou justamente no 35º giro da prova.

“Hoje foi pior do que em qualquer outra sessão do fim de semana, para ser honesto. Não sei por qual razão. Alguns dos passos que demos foram obtidos artificialmente, baixando o RPM do motor e coisas assim, para que tudo vibrasse menos”, completou o piloto da Aston Martin.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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