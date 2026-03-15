VÍDEO: Alonso é flagrado descansando as mãos na reta da China e acenando para Pérez ao sofrer ultrapassagem; assista
Ibérico abandonou a corrida de Xangai na volta 35 de um total de 56; antes, seu companheiro canadense Lance Stroll também havia deixado a disputa por um problema de confiabilidade do carro
Bicampeão mundial da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin-Honda, abandonou o GP da China, mas foi flagrado em momentos inusitados durante o período em que esteve na prova deste domingo em Xangai.
Refém do fraco desempenho do AMR26, o asturiano foi visto acenando para Sergio Pérez, da Cadillac, quando foi ultrapassado pelo mexicano na prova principal da categoria máxima do automobilismo na China.
Alonso também foi flagrado descansando as mãos na reta de Xangai, como forma de alívio às dores geradas pelas fortes vibrações da unidade de potência da Honda. O Motorsport.com te mostra o momento:
“Provavelmente eu não conseguiria terminar a corrida de qualquer maneira. O nível de vibração estava muito alto em determinado momento. Da volta 20 até a 35, comecei a ter dificuldade para sentir um pouco minhas mãos e meus pés", explicou Fernando, que abandonou justamente no 35º giro da prova.
“Hoje foi pior do que em qualquer outra sessão do fim de semana, para ser honesto. Não sei por qual razão. Alguns dos passos que demos foram obtidos artificialmente, baixando o RPM do motor e coisas assim, para que tudo vibrasse menos”, completou o piloto da Aston Martin.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Alonso: Curvas mais desafiadoras da F1 agora são usadas “para recarregar bateria”
F1: Alonso prefere ver copo meio cheio e destaca "algum progresso" na Aston Martin
F1: Qual é o próximo passo para Aston Martin e Honda após início turbulento em 2026?
F1: Wolff alfineta Aston Martin sobre decisão de deixar de usar motores Mercedes
F1: Aston Martin enfrenta problemas e não tem baterias extras na Austrália
F1: Safety Car da Aston Martin usado no GP de Abu Dhabi de 2021 está à venda
Últimas notícias
F1 - Wolff responde críticas de Verstappen sobre regulamento de 2026: "Ele está em um pesadelo"
VÍDEO: Alonso é flagrado descansando as mãos na reta da China e acenando para Pérez ao sofrer ultrapassagem; assista
F1: Fãs que gostam das regras de 2026 “não entendem nada de corridas”, dispara Verstappen
F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários