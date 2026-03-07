Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

VÍDEO: Antonelli bate forte e causa bandeira vermelha no TL3 do GP da Austrália de F1

Piloto da Mercedes perdeu o controle do carro na curva 2 e bateu com força no muro

Editado:
HCxofLXWcAEZJTM

A terceira e última sessão de treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1 não poderia ser mais caótica, com atraso e duas bandeiras vermelhas. A segunda, causada por Andrea Kimi Antonelli, deu um grande susto em todo o paddock.

Leia também:

A pouco mais de 12 minutos do fim da sessão, a direção de prova acionou uma bandeira amarela por conta de um incidente na curva 2, precisando trocar imediatamente para uma vermelha, interrompendo a sessão.

Antonelli vinha na abertura de uma volta rápida, mas atacou demais a zebra na curva 2. Ele perdeu o controle de sua Mercedes, que bateu com força no muro, destruindo seu carro. Felizmente, tudo ok com o piloto, que saiu sozinho do acidente.

 

Mas o impacto deixa uma grande interrogação no ar. Devido à extensão dos danos, a participação de Antonelli na classificação desta madrugada se torna uma dúvida, o que pode atrapalhar muito a Mercedes no fim de semana.

A classificação está marcada para 02h, horário de Brasília, com transmissão do SporTV 3, Globoplay F1TV Pro.

