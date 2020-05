Com a pandemia de coronavírus, a Fórmula 1 se viu obrigada a cancelar ou adiar vários de seus eventos. Aos poucos, se fala em uma volta gradual, com a categoria tentando chegar a 15 eventos em 2020. Uma das ideias é que alguns locais, como Áustria e Inglaterra tenham duas corridas, em dois fins de semana consecutivos.

No caso de Silverstone, cogitou-se utilizar um traçado invertido na segunda prova, para que os pilotos pudessem lidar com um desenho de pista diferente.

Importando essa ideia, o game F1 2019 testou traçados invertidos para várias pistas da F1, incluindo Interlagos. Veja como ficou:

