Nesta semana, no dia 24 de março, uma das maiores atuações da carreira de Ayrton Senna completou 29 anos. O GP do Brasil de 1991 trouxe o fim do jejum do brasileiro em casa, após ter terminado a corrida em Interlagos com graves problemas no câmbio e um desgaste físico acima do normal.

Pegando uma carona na data, o editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta, selecionou as cinco maiores atuações de um piloto em que pôde acompanhar in loco, acompanhando também todo o clima do paddock e das arquibancadas, nos tempos de repórter da Rádio Jovem Pan, entre 2004 e 2013.

Confira a lista no vídeo abaixo:

