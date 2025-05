A Fórmula 1 divulgou imagens coloridas de sua primeira corrida do Mundial, realizada há 75 anos em Silverstone.

Em 13 de maio de 1950, 21 carros estavam no grid para o GP da Grã-Bretanha – também chamado de GP da Europa – incluindo os dominantes Alfa Romeos, bem como Maseratis, Talbot Lago da França, com Alta e ERA representando o Reino Unido.

A Ferrari não compareceu, com alguns relatos afirmando que Enzo Ferrari estava insatisfeito com o dinheiro oferecido pelos organizadores da corrida, enquanto outra teoria é que o italiano não acreditava que seus carros seriam competitivos o suficiente em comparação aos poderosos Alfas. A Scuderia se concentrou na corrida de Mônaco no fim de semana seguinte.

Pit Lane (Colour) Photo by: Formula 1 Grid (Colour) Photo by: Formula 1

A Alfa conseguiu um 1-2-3-4 na classificação, garantindo a primeira fila de quatro carros com Giuseppe Farina, Luigi Fagioli, Juan Manuel Fangio (chamado de Juan Fangio na transmissão) e Reg Parnell – com uma média de idade impressionante de 43 anos.

A fabricante italiana também dominou a corrida, com Farina, Fagioli e Parnell subindo todos os três degraus do pódio, enquanto a Talbot-Lagos de Yves Giraud-Cantabous e Louis Rosier ficaram duas voltas atrás, em quarto e quinto, mas ainda assim marcou pontos. Fangio abandonou.

As novas imagens foram restauradas e coloridas usando "software avançado de IA, imagens de referência e técnicas de pintura manual", com "elementos específicos como o céu, a grama, os carros e os rostos pintados eletronicamente à mão para realmente dar vida à cena", de acordo com o comunicado de imprensa da F1 sobre o vídeo.

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!