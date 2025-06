Em meio às ações promocionais do filme 'F1', lançado nesta quinta-feira no Brasil, o protagonista do longa-metragem, Brad Pitt, guiou recentemente o carro de 2023 da McLaren no Circuito das Américas, palco do GP dos Estados Unidos, em Austin, e a Fórmula 1 divulgou agora o vídeo do 'teste' do ator. Veja:

As imagens vem à tona na esteira de uma grande repercussão do filme ficcional sobre a categoria no País, após uma ação do McDonald's com miniaturas de carros da produção cinematográfica gerar polêmica.

ENTENDA O CASO

Ontem, a marca de fast food anunciou a chegada de miniaturas alusivas ao filme, que conta a história de um time fictício. A aquisição das features poderia ser feita individualmente ou em uma combinação de uma das 'peças' junto ao combo do lanche Quarteirão com Bacon, como explica o Motorsport.com:

A ação se baseava em duas miniaturas: uma estampando as cores da rede americana e a outra com a pintura da equipe APXGP, escuderia ficcional do longa estrelado por Pitt. Originalmente, a venda com o lanche saia por R$ 99,90, enquanto a compra avulsa saia por R$ 74,90.

Alguns usuários nas redes sociais relataram que as unidades acabaram de forma caótica: "Zoado! Fui na unidade mais próxima da minha casa aqui em São Paulo ao meio-dia e já tinha esgotado todas! Investiram muito em marketing e pouco em produto! McDonald’s, como sempre, um show de desprezo ao consumidor!", afirma um comentário no Instagram do Motorsport.com Brasil.

Outros relataram que algumas pessoas compraram dezenas de unidades para revenda em outras plataformas, conforme encontrado pelo Motorsport.com em anúncios no Mercado Livre, com o mais caro por R$ 440,11.

Procurado pelo Motorsport.com, o McDonald's lamentou que a procura intensa das miniaturas tenha causado o esgotamento das réplicas, mas que, pelo caráter de edição limitada, não irão repor tais unidades.

Leia o pronunciamento na íntegra: "A companhia lamenta que nem todos tenham conseguido as miniaturas exclusivas do McMenu F1® — O Filme. A procura foi muito acima da quantidade de unidades disponíveis, o que ocasionou o esgotamento antes do previsto, já que tratou-se de uma edição limitada. Seguimos atentos aos desejos de nossos clientes para os próximos lançamentos".

