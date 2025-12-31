VÍDEO: Aston Martin liga pela primeira vez o AMR26 com motor Honda para a F1 2026
Carro terá novamente Alonso e Stroll a bordo, com o espanhol apostando suas fichas em uma última luta pelo título antes da aposentadoria
Amanhã começa um novo ano e, com ele, uma nova era na Fórmula 1! No entanto, a Aston Martin deu o passo e hoje, 31 de dezembro de 2025, deu partida pela primeira vez em seu novo carro, o AMR26 que será pilotado por Fernando Alonso e Lance Stroll, com seu novo motor Honda já integrado ao chassi.
Embora o som do motor japonês já fosse conhecido, o momento da ignição junto com o chassi é um dos mais especiais para as equipes e, por isso, foi acompanhado ao vivo pelo pessoal da Aston Martin e da Honda.
A equipe de Silverstone compartilhou o vídeo nas mídias sociais e, ao fazê-lo, deu um grande presente de fim de ano a todos os fãs da F1, mas especialmente àqueles que esperam ver a Aston Martin no topo a partir de 2026.
Vídeo: Primeira ignição do Aston Martin AMR26 com motor Honda
Juntamente com a Honda, a Aston Martin está embarcando em uma nova e promissora era, na qual ambas as marcas têm um objetivo comum: vencer o campeonato mundial de pilotos e, especialmente, o de construtores.
2026 será um recomeço e uma nova oportunidade para todos, e é por isso que o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, não hesitou em apostar tudo nesse novo regulamento, com contratações de grandes nomes, como Adrian Newey e Enrico Cardile, que esperam construir um carro realmente competitivo para dar a Alonso, aos 45 anos de idade, a chance de se tornar um candidato ao título novamente e, quem sabe, talvez até mesmo ganhar seu terceiro mundial.
Teremos que esperar para ver, mas o novo Aston Martin AMR26 irá para a pista no final de janeiro, quando os primeiros testes de pré-temporada serão realizados no Circuito de Barcelona, viajando ao Bahrein para duas semanas de testes oficiais antes da abertura da temporada em Melbourne, Austrália, em 8 de março de 2026.
HAMILTON perdido? Red Bull? MCLAREN? Os PIORES DO ANO na F1 2025! | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria
F1: Aston Martin ficou "lisonjeada" com rumores sobre Verstappen
F1: Diretor técnico da Aston Martin afirma que "fracasso não é uma opção" em 2026
F1 - Alonso para Aston Martin: "É uma loucura que vocês nunca acertem comigo"
Últimas notícias
ANÁLISE: Como o combustível será um fator importante de performance na F1 2026
F1: "Já não estava mais no auge", admite Vettel sobre fase final na Ferrari
MotoGP: 'Em uma Ducati, eu teria lutado contra Márquez até o fim', diz Martín
MotoGP: "O calvário que Márquez passou o fez dar um passo à frente mentalmente", diz engenheiro da Ducati
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários