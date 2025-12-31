Todas as categorias

Fórmula 1

VÍDEO: Aston Martin liga pela primeira vez o AMR26 com motor Honda para a F1 2026

Carro terá novamente Alonso e Stroll a bordo, com o espanhol apostando suas fichas em uma última luta pelo título antes da aposentadoria

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Amanhã começa um novo ano e, com ele, uma nova era na Fórmula 1! No entanto, a Aston Martin deu o passo e hoje, 31 de dezembro de 2025, deu partida pela primeira vez em seu novo carro, o AMR26 que será pilotado por Fernando Alonso e Lance Stroll, com seu novo motor Honda já integrado ao chassi.

Leia também:

Embora o som do motor japonês já fosse conhecido, o momento da ignição junto com o chassi é um dos mais especiais para as equipes e, por isso, foi acompanhado ao vivo pelo pessoal da Aston Martin e da Honda.

A equipe de Silverstone compartilhou o vídeo nas mídias sociais e, ao fazê-lo, deu um grande presente de fim de ano a todos os fãs da F1, mas especialmente àqueles que esperam ver a Aston Martin no topo a partir de 2026.

Vídeo: Primeira ignição do Aston Martin AMR26 com motor Honda

 

Juntamente com a Honda, a Aston Martin está embarcando em uma nova e promissora era, na qual ambas as marcas têm um objetivo comum: vencer o campeonato mundial de pilotos e, especialmente, o de construtores.

2026 será um recomeço e uma nova oportunidade para todos, e é por isso que o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, não hesitou em apostar tudo nesse novo regulamento, com contratações de grandes nomes, como Adrian Newey e Enrico Cardile, que esperam construir um carro realmente competitivo para dar a Alonso, aos 45 anos de idade, a chance de se tornar um candidato ao título novamente e, quem sabe, talvez até mesmo ganhar seu terceiro mundial.

Teremos que esperar para ver, mas o novo Aston Martin AMR26 irá para a pista no final de janeiro, quando os primeiros testes de pré-temporada serão realizados no Circuito de Barcelona, viajando ao Bahrein para duas semanas de testes oficiais antes da abertura da temporada em Melbourne, Austrália, em 8 de março de 2026.

HAMILTON perdido? Red Bull? MCLAREN? Os PIORES DO ANO na F1 2025! | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

Juanjo Sáez
