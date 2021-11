Uma das novidades da Band na cobertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 é a presença de Rubens Barrichello nos comentários. E o piloto participa ativamente, desde as ações durante a semana nas ruas de São Paulo, passando – obviamente – nas transmissões ao vivo, além de aparições em programas da emissora, como no Brasil Urgente, de José Luiz Datena.

Mas, foi no Jornal da Band que aconteceu a cena mais inusitada do dia. Após a apresentadora e namorada Paloma Tocci pedir a opinião ao piloto e comentarista, Rubinho utilizou uma maneira carinhosa de se referir à jornalista.

“Boa noite, meu bombom. Eu fico assim lisonjeado...”

F1 AO VIVO: Hamilton DERROTA Verstappen na pole da Sprint; TUDO do quali em Interlagos | SEXTA-LIVRE

