VÍDEO: Bearman tem contusão no joelho após forte batida em Suzuka

O piloto da Haas na Fórmula 1, Oliver Bearman, abandonou o GP do Japão após um acidente.

O safety car foi acionado depois que o britânico bateu nas barreiras na curva Spoon. Bearman foi visto mancando após o acidente e sentado na lateral da pista, cercado por fiscais, antes de se dirigir ao centro médico.

Posteriormente, foi confirmado que o piloto não sofreu nenhuma fratura após exames de raio-X no centro médico, apesar do impacto ter sido de 50G. Ele sofreu, no entanto, uma contusão no joelho direito.

As imagens mostraram que o piloto da Haas tentou ultrapassar Franco Colapinto, da Alpine, que parecia estar recuperando energia, mas perdeu o controle antes da entrada da curva, saiu para a grama, deslizou de volta pela pista e bateu na barreira.

"Ele estava se aproximando muito rapidamente do carro da frente, então teve que fazer uma manobra evasiva, saiu da pista e bateu. Assustador", disse Ayao Komatsu, chefe da equipe Haas, à Sky Sports F1.

Apesar do acidente, Bearman teve um bom início de temporada em 2026, ocupando a quinta posição na classificação de pilotos antes do GP do Japão.

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