Campeão mundial de endurance (WEC) e ex-piloto de Fórmula E e Fórmula 1, Bruno Senna é um dos principais expoentes do esporte a motor brasileiro nos últimos anos, tendo grande destaque internacional.

Além de tudo, o piloto é sobrinho de Ayrton Senna, tricampeão mundial de F1 e considerando um dos maiores pilotos de toda a história do automobilismo global.

Bruno concedeu uma entrevista exclusiva ao editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta, via live de Instagram. A dupla falou de tudo, desde histórias da infância do 'herdeiro' de Senna até os dias atuais.

Entre os assuntos, a conversa com Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna, dizendo frase surpreendente: "Seu tio encheu o meu saco. Ele não era fácil".

Outra história remete ao fim dos anos 1980, na época em que Bruno estava começando a andar de kart. Foi quando Ayrton resolveu 'dar aula' com um buggy e acabou capotando o veículo com a irmã de Bruno, Bianca Senna.

"A história é muito engraçada", relembra Bruno. "Tá tomando pau? Vem comigo que vou te mostrar", disse Ayrton. Depois, porém, a lenda da F1 capotou na pista construída na fazenda da família.

