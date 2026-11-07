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Brasileiro corre pela primeira vez como piloto na categoria, estreando direto em sua prova de casa

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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A classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 definitivamente não terminou como os brasileiros esperavam. Após Gabriel Bortoleto acertar o muro e cair no Q1, Rafa Câmara bateu na reta final do Q2 logo em sua estreia na categoria.

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Câmara conseguiu sua estreia na F1 de última hora, ocupando a vaga da Haas deixada por Esteban Ocon depois da confusão no GP do México da semana passada. Sem contato nenhum com o carro de 2026, o brasileiro apresentava uma ótima performance nas sessões, chegando inclusive a superar Ollie Bearman no TL3.

A classificação foi atrasada em mais de uma hora por causa da forte chuva e, quando ela finalmente foi iniciada, ainda havia muita chuva na pista. Bortoleto bateu ainda no início do Q1 e, com dano na asa traseira, acabou tendo que abandonar a sessão. Com as punições de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez, o piloto da Audi larga em 19º no domingo.

O Q2 não foi muito diferente. Os pilotos iniciaram a sessão com os pneus de chuva extrema antes de trocarem para os intermediários. E, nos minutos finais, veio a batida. O brasileiro vinha em volta rápida quando perdeu o controle do carro na Junção, passando reto pela grama, ainda muito molhada, antes de bater na barreira de proteção.

 

Mesmo com a batida, Câmara terminou a classificação em 13º. Ele se beneficia da punição de Hamilton e ainda pode se beneficiar das penalizações de George Russell e Charles Leclerc, dependendo do resultado final do Q3.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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