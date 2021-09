Um fato inusitado marcou o treino classificatório para o GP da Itália de Fórmula 1 desta sexta-feira (10): Nicholas Latifi quase atropelou um coelho que estava na pista de Monza no setor 2. O animal correu pelo circuito à frente do canadense a toda velocidade e conseguiu escapar de um final terrível.

O piloto da Williams comunicou o susto em seu rádio: "Acabei de passar por um coelho que atravessou a pista". Por sorte, ninguém saiu ferido. Confira o vídeo do momento:

Latifi foi eliminado ainda no Q1 e seu companheiro George Russell terminou na 15ª colocação. Valtteri Bottas terminou com a primeira posição e larga da ponta na corrida sprint, seguido de Lewis Hamilton e Max Verstappen.

F1 AO VIVO: BOTTAS senta PÉ na Itália e larga na pole da Sprint; MERCERDES dá banho | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: