O Q1 da classificação para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 em Ímola segue caótico. Após o forte acidente de Yuki Tsunoda, agora foi a vez de Franco Colapinto bater com força pouco à frente do local do incidente do piloto japonês, causando uma segunda bandeira vermelha.

Colapinto vinha em sua última tentativa de volta rápida quando, ao passar pelas Curvas 5 e 6, chamadas de Villeneuve, passou por cima da zebra da segunda pernada (a da Tsunoda foi na primeira), perdeu o controle e rodou, atravessando a brita e batendo na barreira de proteção.

Pelo rádio, o argentino avisou imediatamente a equipe que estava ok. Colapinto está em seu fim de semana de retorno ao grid após a remoção de Jack Doohan da vaga de titular da Alpine.

A bandeira vermelha encerrou o Q1 antes dos pilotos terem a chance de concluírem suas últimas voltas rápidas. O brasileiro Gabriel Bortoleto havia inicialmente terminado em 16º, mas um tempo deletado de Oliver Bearman o promoveu à 15ª colocação, colocando-o no Q2.

