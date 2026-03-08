Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

VÍDEO: Colapinto quase bate em Lawson na largada e manobra impressiona pilotos do pódio da Austrália

Argentino se considerou "muito, muito sortudo" por ter evitado o carro da RB, que teve uma partida lenta, em Melbourne

Benjamin Vinel Redação Motorsport.com
Editado:

Franco Colapinto expressou alívio inegável após escapar por pouco de um forte acidente com a Racing Bulls de Liam Lawson, que estava em baixa velocidade na largada do GP da Austrália de Fórmula 1.

Leia também:

A largada foi um ponto de preocupação em meio à mudança para as novas regras da unidade de potência na F1, com a remoção do MGU-H, o que dificulta a entrada do turbo em ação.

Vários competidores tiveram largadas ruins, com Lawson sendo o mais prejudicado. O neozelandês despencou da oitava para a 18ª posição.

Questionado sobre o que aconteceu, Lawson disse: “Honestamente, não faço ideia. Larguei, mas o carro não se moveu e perdi toda a potência, e depois não consegui recuperá-la por mais cinco segundos.”

“Aí, alguns segundos depois, consegui recuperá-la e as rodas patinaram. Não sei o que aconteceu, isso não aconteceu nos testes.”

O piloto da Racing Bulls escapou por pouco de ser atingido por Colapinto, que havia ganhado bastante velocidade desde a 16ª posição no grid e entrou em um espaço extremamente estreito entre Lawson e o muro. O argentino ficou assustado com a experiência.

“Na largada, quase houve uma batida feia com o Liam, já que ele ficou preso no grid, e eu tive muita sorte, para ser sincero, de passar”, contou. “Tive muita, muita sorte. São coisas que podem acontecer com esses carros novos, mas foi muito perigoso e bastante arriscado, então fico feliz por ter passado por aquilo. Bati um pouco no muro com a traseira direita, mas no geral foi só isso.”

A cena impressionou os pilotos que foram ao pódio do GP da Austrália, em cena destaca nas redes sociais da F1.

 

Colaboraram Ronald Vording e Stuart Codling

