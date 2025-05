VÍDEO: Com Brad Pitt, filme 'F1' anuncia trailer oficial

O filme 'F1', que terá Brad Pitt como estrela principal, está sendo aguardado por muitos fãs da Fórmula 1 e automobilismo como um todo. O longa estreia no dia 27 de junho nos cinemas do Brasil e, agora, anunciou o trailer oficial.

Criado pelos cineastas de Top Gun: Maverick e estrelado por Brad Pitt e Damson Idris, F1 - O Filme é dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer, ao lado de Pitt, Lewis Hamilton, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Chad Oman.

Durante o GP de Miami, alguns nomes internacionais foram confirmados como parte da trilha sonora e, inclusive, ganharam garagens especiais. Ed Sheeran, ROSÉ, Burna Boy e Tate McRae são alguns dos nomes que fazem parte da produção que cria todo o ambiente de competição.

O primeiro single da trilha sonora do longa, "Lose My Mind", também foi lançado em Miami, com o rapper Don Toliver e Doja Cat, além do videoclipe. Uma semana depois, foi lançado o segundo single, "Messy" da Rosé, que também esteve presente em Miami.

O filme terá Pitt como personagem principal, vivendo Sonny Hayes, um piloto de F1 que estava aposentado após sofrer um grave acidente, mas retorna à categoria quase trinta anos depois para ser companheiro de equipe de Joshua Pearce, um novato promissor da equipe fictícia.

Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny volta à tona, e ele descobre que na F1 seu companheiro de equipe é também seu maior rival — e que o caminho para a redenção não pode ser trilhado sozinho.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

