O que parecia que seria um GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 morno acabou muito diferente. Após o problema de Valtteri Bottas com o pneu dianteiro esquerdo, Carlos Sainz e até Lewis Hamilton passaram pela mesma situação, criando uma última volta que fez todos os fãs da principal categoria do automobilismo mundial gritando e pulando no sofá.

No final, Hamilton conseguiu levar seu carro até a linha de chegada sem ser ameaçado por Max Verstappen, que poderia ter vencido caso não tivesse parado para trocar pneus após o problema de Bottas.

Agora é hora de relembrar essa insana volta final do GP da Grã-Bretanha, que terminou com a terceira volta de Lewis Hamilton na temporada 2020 e uma que o britânico lembrará por muitos e muitos anos.

