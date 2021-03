Max Verstappen vem dominando o fim de semana de abertura da Fórmula 1, no Bahrein. Após liderar treinos, o holandês conquistou a pole position para a corrida deste domingo. O 1min28s997 garantiu a Red Bull na melhor posição de largada possível.

Esta foi a primeira pole de Verstappen do ano, a quarta da carreira, sendo a segunda seguida, já que ele também largou na frente no GP de Abu Dhabi, a última etapa de 2020. Ele conseguiu pela primeira vez duas poles seguidas.

Confira como foi a volta

F1 2021: Verstappen DESTRÓI Mercedes de Hamilton e Bottas na CLASSIFICAÇÃO do GP do BAHREIN | Q4

