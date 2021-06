Nesta terça-feira (22) o mundo da Fórmula 1 foi sacudido com as primeiras imagens – vazadas – do que será o novo modelo do carro da próxima temporada.

As imagens do novo protótipo são de um modelo de demonstração que será exibido oficialmente no GP da Grã-Bretanha, em julho.

A equipe do Motorsport.com chamou Rico Penteado para ele comentar o que achou desse modelo, além de explicar as diferenças com o carro atual.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

