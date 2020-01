VÍDEO: Confira as 10 maiores batidas da F1 em 2019

A temporada 2019 rendeu grandes incidentes, felizmente todos sem gravidade, durante as 21 etapas do ano. Atribuições de erros e prejuízos financeiros foram a grande tônica de cada batida, manchando a reputação de seus envolvidos.

A F1 divulgou nesta semana um top-10 das maiores batidas do campeonato 2019, atribuindo o devido peso, como acontece com qualquer lista. E como tal, ela pode ser contestada. Assista o vídeo abaixo e diga se concorda com ela.

Confira imagens do top-3