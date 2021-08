A Fórmula 1 estreou uma nova câmera em sua transmissões durante o segundo treino livre para o GP da Bélgica. O novo recurso permite enxergar a pista na altura dos olhos do piloto e é possível ver as vibrações do carro, mudanças de relevo, dificuldades para segurar em alguns pontos e a sensação de velocidade.

Fernando Alonso foi o escolhido para usá-la e sua volta a bordo da Alpine parou até os boxes das equipes, que foram assistir. O tempo não foi dos melhores, mas estar "junto a ele" no carro foi o mais marcante.

