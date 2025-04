Watch: Descubra o trajeto do circuito de Madrid

O circuito que sediará o GP de Fórmula 1 de Madri por 10 anos a partir de 2026, apelidado de 'Madring', foi oficialmente revelado ao público em um evento na sexta-feira (25). Junto do anúncio, um 'tour' virtual pela pista espanhola também foi apresentado.

Todos os detalhes do circuito foram revelados em um evento que contou com a presença de Isabel Diaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madri (equivalente ao cargo de governadora no Brasil), e José Luis Martínez Almeida, prefeito da capital, entre outras personalidades do esporte e da política, bem como do piloto da Williams Carlos Sainz, que foi anunciado como embaixador da pista.

Os organizadores confirmaram que o GP da Espanha de F1 de 2026 será realizado em 57 voltas do circuito de Madring, com 5,4 quilômetros e 22 curvas, e também apresentaram uma volta a bordo da versão digital da pista.

O circuito de Madring, com várias referências à história de Madri e da Espanha, começará com uma reta de 589 metros, a segunda mais longa de todo o traçado.

A partir da linha de largada, haverá uma reta de 202 metros até a Curva 1, mas, em condições de corrida, espera-se que as Curvas 1 e 2 ofereçam algumas oportunidades de ultrapassagem, já que os carros diminuem a velocidade de 320 km/h para 100 km/h na primeira chicane.

A curva plana para a direita da Curva 3 é chamada de Curva de Hortaleza, em homenagem ao bairro de Madri que serve de pano de fundo, como o início da parte urbana da pista na rua Ribera de Sena.

Depois de Hortaleza, a pista se curva para a direita na Curva 4, com uma velocidade de aproximadamente 340 km/h, quando os carros diminuem a velocidade para uma chicane apertada na Curva 5-6 sob um viaduto de estrada, facilmente a melhor oportunidade de ultrapassagem em toda a volta.

Ainda na via pública, a chicane leva à Subida de las Carcavas, uma subida de 8% que leva o nome do bairro por onde passa. Depois de uma subida cega na Curva 7, vem El Bunker, uma curva acentuada à direita adjacente aos fortes da Guerra Civil Espanhola de La Mata Espesa. Isso leva o circuito para a seção construída especificamente no recinto do festival de Valdebebas.

Uma seção de descidas rápidas da Curva 10 e da Curva 11 dá aos carros de F1 modernos mais espaço para flexionar seus músculos.

Conheça a curva inclinada de Madring F1, La Monumental

La Monumental é uma curva íngreme à direita com formato semicircular que se inspira na curva Luyendyk de Zandvoort e na arena de touradas Las Ventas de Madri. Na parte externa, uma arquibancada será instalada para oferecer vistas a até 45 mil espectadores.

Uma terceira oportunidade de ultrapassagem em potencial ocorre na Curva 13, uma lenta curva de 84 graus à esquerda. É o início de outra seção de alta velocidade chamada Las Enlazadas de Valdebebas, que contorna o complexo de treinamento do Real Madrid. Depois de passar a todo vapor pelas curvas 14, 15 e 16, segue-se outra zona de frenagem forte para a curva à direita na curva 17.

A pista passa por baixo da rodovia mais uma vez para retornar ao complexo de convenções do IFEMA, que abrigará o paddock. A curva 18 é chamada de Curva Norte porque passa em frente ao Centro de Convenções IFEMA Norte, que abrigará as áreas de hospitalidade.

Em seguida, a pista entra em um setor de pista de rua mais típico e sinuoso entre os vários pavilhões até a curva final da Curva 22, que recebeu o nome de The Park (O Parque) em homenagem ao Parque Juan Carlos I, que fica ao lado.

Espera-se que a construção do Madring comece no início do próximo mês, já que os organizadores pretendem se preparar para a edição inaugural em setembro de 2026, quando Madri se juntará a Barcelona no calendário por um ano, antes de provavelmente permanecer como o único local espanhol no calendário da F1.

Na semana passada, foi assinado um contrato com a empresa de construção espanhola ACCIONA (60%) e a francesa Eiffage Construction (40%), que formarão uma joint venture para construir o circuito de 5,47 km, aliviando as preocupações com o lento progresso do processo de licitação.

