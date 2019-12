VÍDEO: Curva inclinada de Zandvoort, que terá GP da Holanda de F1

Em maio de 2020, a Fórmula 1 retornará ao Circuito de Zandvoort pela primeira vez desde 1985. Mas talvez o aspecto mais aguardado do evento seja a curva de 18 graus no fim do traçado, que visa melhorar as oportunidades de ultrapassagem na pista. De acordo com a organização do GP da Holanda, o ex-diretor de provas da F1, Charlie Whiting, foi um dos responsáveis pela remodelação da Arie Luyendyk. Confira a construção no vídeo acima e veja fotos detalhas da obra abaixo:

Galeria Lista Impressão artística do Circuit de Zandvoort 1 / 10 Foto de: Circuito Park Zandvoort Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 2 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 3 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 4 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 5 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 6 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 7 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 8 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 9 / 10 Foto de: ISP/BSR Agency Obras na pista de Zandvoort para o Grande Prêmio da Holanda 10 / 10 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com