VÍDEO: Entenda como a Aston Martin voltará para a F1 em 2021

Nesta quarta-feira, a Aston Martin confirmou que vai dar prosseguimento ao seu projetos para retornar à Fórmula 1. Assim, a montadora britânica terá uma equipe própria no grid da categoria máxima do automobilismo mundial já no ano que vem, para a disputa da próxima temporada. Em 2021, a marca assumirá o time da Racing Point, que tem o canadense Lance Stroll e o mexicano Sergio Pérez como pilotos na atualidade.

O retorno da Aston Martin à F1 só foi possível, aliás, por conta do investimento bilionário do pai de Lance: o empresário Lawrence Stroll virou acionista da montadora e 'bancou' os investimentos para que os planos fossem adiante. Com isso, o magnata da moda - e do automobilismo - será diretor da nova equipe, que manterá sua sede em Silverstone, na Inglaterra. Neste vídeo, o Motorsport.com explica como ocorreu todo o processo. Confira:

GALERIA: Relembre a primeira passagem da Aston Martin pela F1 em imagens

Galeria Lista Aston Martin DBR4/250 1 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 2 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 3 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 4 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 5 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 6 / 21 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant, Aston Martin DBR5/250 7 / 21 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant, Aston Martin DBR5/250 8 / 21 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 (atrás) 9 / 21 Foto de: LAT Images Aston Martin DBR5/250 10 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 11 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 12 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 13 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 14 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 15 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 16 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 17 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 18 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR5/250 19 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR5/250 20 / 21 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4 21 / 21 Foto de: LAT Images

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores de automobilismo na TV brasileira?