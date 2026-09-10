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Antes de estrear em Madring, o espanhol correu com carros utilizados pelo tricampeão e com seu próprio MP4-22 de 2007

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, pilotando el Toleman en Barcelona

Antes de viajar para o GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri, Fernando Alonso decidiu fazer uma pequena parada em Barcelona e pilotar três carros lendários no circuito de Montmeló: o Toleman TG183B de 1984 e o McLaren MP4/4 de 1988, ambos de Ayrton Senna; e o McLaren MP4-22, carro com o qual disputou a temporada 2007 do Campeonato Mundial.

O editor recomenda:

“Um dos melhores dias do ano. Brinquedos + Barcelona”, escreveu o bicampeão nesta quarta-feira de manhã no Instagram. E chamar de “brinquedos” foi um eufemismo.

 

Entre os carros que Alonso mostrou em seu Instagram, apareceram dois particularmente especiais.

O TG183B foi o monoposto com o qual Senna iniciou sua trajetória na F1. O brasileiro o utilizou nas quatro primeiras corridas de sua temporada de estreia em 1984 e conquistou com ele seus primeiros pontos na categoria, antes de passar para o TG184, com o qual alcançaria aquele lendário segundo lugar sob chuva em Mônaco.

Do outro lado estava praticamente o extremo oposto dessa história: o McLaren MP4/4 de 1988, um dos carros mais dominantes da história. A McLaren venceu com ele 15 das 16 corridas daquela temporada, e Senna conquistou oito vitórias para garantir seu primeiro título mundial contra Alain Prost. Sob sua carroceria estava o motor Honda V6 turbo, que transformou aquela máquina em um dos grandes ícones da F1.

Para Alonso, também não é um carro qualquer. Senna tem sido uma referência para ele desde criança, e o próprio MP4/4 está especialmente ligado às suas lembranças de infância.

No final de 2024, ele presenteou seus pais com uma réplica do monoposto com o qual o brasileiro foi campeão em 1988, relembrando aquela decoração que ele mesmo imitava em seus primeiros anos no kart.

Entre tantos carros históricos, havia um que pertencia diretamente à vida de Fernando Alonso: o McLaren MP4-22 de 2007, o carro da temporada de sua convivência explosiva com Lewis Hamilton, das quatro vitórias, do título perdido por um único ponto e de uma campanha que, quase duas décadas depois, continua impossível de separar de sua carreira esportiva.

Alonso saiu para a pista com ele em Barcelona e publicou depois um pequeno vídeo acompanhado apenas pelo emoji de um violino. O violino é explicado pelo motor Mercedes V8 aspirado, que é celebrado por amantes da categoria até hoje.

 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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