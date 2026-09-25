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VÍDEO F1: Antonelli bate e compromete classificação no Azerbaijão

Líder do campeonato ainda conseguiu avançar para o Q2, controlando danos do impacto da batida

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Drama para o líder do campeonato! Andrea Kimi Antonelli bateu no muro interno da curva 1 durante a classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, comprometendo seu resultado para o grid de largada da prova deste sábado.

Leia também:

Ainda na primeira parte da classificação, Antonelli vinha em volta rápida mas, ao contornar a curva 1, para a esquerda, o italiano acabou acertando com a roda dianteira esquerda no muro, causando uma quebra de suspensão.

 

Apesar do acidente, Antonelli conseguiu avançar para o Q2 da classificação devido a uma volta rápida marcada segundos antes. Com isso, o líder do campeonato larga na 16ª posição para a corrida deste sábado, que tem largada marcada para 08h, horário de Brasília, com transmissão do Sportv, do Globoplay e da F1TV Pro.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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