O atual campeão Max Verstappen abandonou o GP da Áustria de Fórmula 1 depois de ser atingido por Andrea Kimi Antonelli na primeira volta. A corrida de Carlos Sainz acabou antes da largada, por problemas que fizeram o carro do espanhol pegar fogo no pitlane.

Na subida em direção à curva 3 à direita, Antonelli, nono colocado na largada, pareceu não perceber o ponto de frenagem, desviando para o lado de dentro para evitar os carros à sua frente. Em seguida, travou os pneus para ir direto para a traseira de Verstappen no ponto de tangência da curva.

Tanto Verstappen quanto Antonelli foram eliminados com danos terminais em seus carros, e o incidente provocou a entrada do safety car.

Lando Norris defendeu com sucesso sua pole position para liderar na volta 4, com seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, passando Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo.

Lewis Hamilton foi o quarto colocado depois de uma luta prolongada com o segundo Mercedes de George Russell.

Antonelli corre o risco de perder mais uma posição no grid para o GP da Grã-Bretanha, na próxima semana, em Silverstone, já que os comissários da FIA devem investigar a colisão após a corrida.

Carlos Sainz está fora do GP da Áustria após desastre na volta de formação

Sainz, que largaria da 19ª posição no grid, não conseguiu colocar o Williams FW47 em movimento para a volta de formação.

“Algo está impedindo o carro de se mover para frente”, relatou pelo rádio da equipe, ao ficar preso na primeira marcha. Ele conseguiu engatar o ponto morto à força e começou a volta lentamente, retornando aos boxes. Como o pole position Lando Norris já havia completado sua volta de formação, a largada foi abortada.

Quando Sainz chegou ao final do pit lane, os freios traseiros do carro da Williams pegaram fogo. A equipe confirmou que a corrida do piloto de 30 anos havia acabado ali, e ele saltou do carro.

“O carro 55 voltou aos boxes e o piloto já está fora. Ele não vai largar nesta corrida. Estamos com apenas um carro”, informou a equipe de Grove.

O comentarista da Sky Sports F1 e ex-piloto Karun Chandhok disse: “Esse é um momento muito frustrante para qualquer piloto. Aconteceu comigo algumas vezes na carreira. Você faz toda a preparação pré-corrida e, de repente, algo dá errado. É como estourar um balão enorme — não só para o Sainz, mas para todos os engenheiros também".

