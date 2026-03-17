VÍDEO F1: Antonelli é 'confundido' com Raikkonen na China
Piloto italiano conquistou a primeira vitória em Xangai, mas a confusão com os sobrenomes foi o que realmente chamou a atenção
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 no último domingo (15), no GP da China, dominando a pista e mostrando a que veio. Porém, um pequeno erro durante o anúncio dos nomes do pódio foi o que chamou a atenção do público.
Antonelli conquistou a pole para a corrida, ficando à frente de George Russell e Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes se tornou o mais jovem vencedor de uma corrida e o primeiro italiano a triunfar em quase 20 anos.
Porém, durante a cerimônia do pódio, o sobrenome de Antonelli acabou sendo confundido com o de Kimi Raikkonen, competidor já aposentado da categoria. O PlanetF1 confirmou que a confusão foi feita pelo apresentador Bob Constanduros.
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