VÍDEO F1: Antonelli visita rancho de Rossi com Bezzecchi e Morbidelli

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Italianos se encontraram no VR46 Motor Ranch

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli está aproveitando a pequena pausa da Fórmula 1 para fazer testes... mas não com os carros da Mercedes! Na verdade, o atual líder da categoria voltou para a Itália e visitou o famoso rancho de Valentino Rossi neste fim de semana.

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Localizado em Tavulla, na Itália, o VR46 Motor Ranch é um centro de treinamento particular do campeão da MotoGP, que esteve ao lado da nova estrela de monopostos.

Vale lembrar que Antonelli já declarou ser um grande admirador da carreira de Rossi. Em entrevista recente ao Bild, o italiano contou que recebeu uma mensagem de Valentino após o GP do Japão, lhe dando os parabéns por se tornar o mais jovem líder do campeonato da F1.

 
Além de Rossi e Antonelli, Marco Bezzecchi, que está se tornando uma verdadeira sensação na MotoGP, também esteve por lá e registrou sua passagem pelo rancho VR46 com uma foto ao lado de Kimi. Franco Morbidelli também esteve presente, tendo sido responsável por guiar uma das motos.

Na temporada de 2026, Bezzecchi defende as cores da Aprilia, ao lado do campeão Jorge Martín. O piloto conquistou três vitórias na atual temporada e também é o líder do campeonato, tendo vantagem de quatro prontos para o companheiro de equipe.

 

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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